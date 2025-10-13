Hacete socio para acceder a este contenido

Política

acuerdos

Gobierno uruguayo celebró el cese al fuego en Gaza y la liberación de rehenes

Las hostilidades en la Franja de Gaza cesaron el viernes luego que Israel y el movimiento palestino Hamás firmaran la primera fase del acuerdo de paz.

Uruguay celebró el acuerdo en Gaza.

Por Redacción Caras y Caretas

El Gobierno uruguayo celebró el cese al fuego en la Franja de Gaza y que permitió la liberación de los rehenes israelíes y de los prisioneros palestinos. Simultáneamente, "alienta a las partes a seguir dando pasos firmes hacia una implementación efectiva de los acuerdos, incluyendo la reconstrucción de Gaza".

"Uruguay celebra el cese al fuego, la liberación de los rehenes, así como el comienzo de la llegada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza que debe ser completa y sin impedimentos; elementos centrales para avanzar hacia una paz duradera y sostenible, que el Gobierno venía reclamando consistentemente desde el pasado mes de marzo", indica el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Destaca la Cancillería "el rol de los países que facilitaron estos acuerdos" y afirma que "a partir de ahora comienzan nuevas y difíciles etapas".

"El Gobierno uruguayo alienta a las partes a seguir dando pasos firmes hacia una implementación efectiva de los acuerdos, incluyendo la reconstrucción de Gaza, así como reitera su firme compromiso con la solución de dos Estados conforme a las Resoluciones de las Naciones Unidas, con un Estado de Israel y un Estado de Palestina que vivan en paz y seguridad", concluye.

Cese al fuego en Gaza

Las hostilidades en la Franja de Gaza cesaron el viernes 10 de octubre, al día siguiente de que Israel y el movimiento palestino Hamás firmaran la primera fase del acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense el 29 de setiembre, que incluye la repatriación de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, y la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel de Gaza.

Israel pactó la liberación de 250 prisioneros palestinos que estaban condenados a cadena perpetua y de 1.700 habitantes de la Franja de Gaza detenidos después del ataque del 7 de octubre de 2023; también de todas las mujeres y los niños que estén actualmente detenidos, según Hamás.

Las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel comenzaron el 5 de octubre en Egipto con la participación de mediadores del país anfitrión, de Catar y de Turquía.

