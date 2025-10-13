Gobierno uruguayo celebró el cese al fuego en Gaza y la liberación de rehenes

"El Gobierno uruguayo alienta a las partes a seguir dando pasos firmes hacia una implementación efectiva de los acuerdos, incluyendo la reconstrucción de Gaza, así como reitera su firme compromiso con la solución de dos Estados conforme a las Resoluciones de las Naciones Unidas, con un Estado de Israel y un Estado de Palestina que vivan en paz y seguridad", concluye.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaUy/status/1977839357374423413&partner=&hide_thread=false Uruguay celebra el acuerdo alcanzado en Egipto, que incluye el cese al fuego, la liberación de rehenes y el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.



Reafirmamos nuestro compromiso con la paz sostenible y la solución de dos Estados, conforme a las resoluciones de la @ONU_es.… pic.twitter.com/i7YXGFACBf — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) October 13, 2025

Cese al fuego en Gaza

Las hostilidades en la Franja de Gaza cesaron el viernes 10 de octubre, al día siguiente de que Israel y el movimiento palestino Hamás firmaran la primera fase del acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense el 29 de setiembre, que incluye la repatriación de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, y la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel de Gaza.

Israel pactó la liberación de 250 prisioneros palestinos que estaban condenados a cadena perpetua y de 1.700 habitantes de la Franja de Gaza detenidos después del ataque del 7 de octubre de 2023; también de todas las mujeres y los niños que estén actualmente detenidos, según Hamás.

Las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel comenzaron el 5 de octubre en Egipto con la participación de mediadores del país anfitrión, de Catar y de Turquía.