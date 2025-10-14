Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Liga Uruguaya de Básquetbol |

Sin piedad

Paliza: Peñarol aplastó a Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol

El mirasol ganó 87-62 como visitante en el Polideportivo del Gran Parque Central en partido suspendido el viernes.

Peñarol no tuvo piedad y le pasó por arriba a Nacional.

 Foto: Tenfield
Fue una paliza. Peñarol mostró todo su jerarquía y aplastó 87-62 a Nacional como visitante en el Polideportivo del Gran Parque Central por la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, en un partido que se jugó en dos períodos tras suspenderse el viernes al término del primer cuarto por problemas con la conectividad de los relojes.

El segundo cuarto comenzó igual que el primer cuarto que se jugó el viernes. Los carboneros, con una defensa aceitada y la gran actuación de Santiago Vescovi, superaban a los tricolores, que mostraban un juego forzado y seguían en partido gracias al rendimiento individual de Gianfranco Espíndola.

La superioridad era claramente favorable a Peñarol, un equipo intenso que hasta físicamente se imponía a su tradicional rival. Individualmente, a Nacional le costaba encontrar James Feldeine y Luciano Parodi. Al término del primer tiempo, la diferencia era de 43-30 a favor de los visitantes.

Los 13 puntos de diferencia se ajustaban al trámite, en el que el conjunto aurinegro era netamente dominador e incluso llegó a tener una máxima de 14 de ventaja, pese a que el elenco tricolor disimuló la inferioridad y pudo ponerse a uno.

La figura en los mirasoles era Vescovi, con 100% de efectividad en 16 minutos en cancha hasta entonces: 20 puntos, tres de ellos en triples y cuatro en dobles. En el tricolor, Espíndola era el máximo goleador con nueve.

Lo liquidó en el tercer cuarto

El tercer cuarto terminó con un resultado de 63-45 a favor de Peñarol, considerable diferencia de 18 puntos que parecía reflejar que el elenco aurinegro se quedaría con el clásico.

Finalmente, el equipo de Leandro García Morales cerró la victoria por 87-62, es decir, con una diferencia de 25 puntos sobre el conjunto de Álvaro Ponce. Los carboneros dominaron de principio a fin y se quedaron con un merecido contundente triunfo.

Vescovi, en su retorno al país y en su debut en la Liga Uruguaya, fue la gran figura de la cancha con 30 puntos anotados. El jugador de la selección celeste aportó 5/8 triples y 5/5 dobles. Espíndola fue el máximo goleador de Nacional con 13 anotaciones. Nicola Pomoli de Peñarol fue el más destacado en rebotes: 12.

