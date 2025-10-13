Ministerio del Interior difundió cifras de delitos: casi todos bajan menos homicidios

Entre enero y setiembre los delitos han tenido una caída generalizada de acuerdo a los datos que este lunes presentó el Ministerio del Interior (MI), en comparación con el mismo periodo de 2024. En particular, el descenso se registra en las denuncias por hurtos, rapiñas y modalidades como extorsiones o secuestros. Los homicidios se mantienen estables.
Violencia doméstica y abigeato son los delitos que tuvieron un aumento, en particular el segundo que registró una suba de 14% en el periodo.
De acuerdo a los datos presentados por el MI, los homicidios se mantienen estables: hubo una baja 2024 – 2025 (-0,7%) pero leve aumento cuando se lo compara con 2020 (6,1%).
Fraudes informáticos y estafas crecieron desde 2020 (8.194 – 19.497), pero presentan una baja entre 2024 y 2025 (-18,2%).
Las bajas más pronunciadas 2024 – 2025 son: secuestros (-45,5%), extorsiones (-20,0%), estafas y fraudes informáticos (-18,2%), rapiñas (-12,3%).
Informe de delitos
El informe presentado por el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior (AECA), Diego Sanjurjo, indica un descenso general de denuncias del 5,3%.
Recordó Sanjurjo que la política de AECA es difundir datos trimestrales y presentar de forma semestral un informe. En este caso la mayoría de los 15 indicadores desde enero a setiembre muestran una baja y otros cinco se mantienen estables.
"Esto habla de una tendencia a la baja que se mantiene en los últimos años, que es, a grandes rasgos, lo que buscamos, más allá de que, por supuesto, nos preocupa la estabilidad de los homicidios", reflexionó.
Señaló que, cerca del 20% de los homicidios ocurridos este año estuvieron relacionados de alguna manera a tráfico de estupefacientes algunos asociados al crimen organizado y otros no.
Cuatro puntos
El informe consta de cuatro puntos: Contra la persona; Violencia Basada en Género (VBG) y Sexuales (DNPG); Contra la propiedad, y Delitos complejos. A su vez, cada punto se divide en otros 15.
Máximos descensos o aumentos en cada punto:
• Contra la persona: Reducción del 6,3% en heridos por armas de fuego.
• Violencia Basada en Género: Reducción del 15,8% en homicidios de mujeres por VBG.
• Contra la propiedad: Reducción del 18,2% en estafas y fraudes informáticos e incremento del 14% en abigeatos.
• Delitos complejos: Reducción del 45,5% de secuestros.
Si se compara el mismo período de nueve meses de 2025 con 2024, el descenso alcanza al 5,3%.