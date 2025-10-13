Ministerio del Interior difundió cifras de delitos: casi todos bajan menos homicidios

Fraudes informáticos y estafas crecieron desde 2020 (8.194 – 19.497), pero presentan una baja entre 2024 y 2025 (-18,2%).

Las bajas más pronunciadas 2024 – 2025 son: secuestros (-45,5%), extorsiones (-20,0%), estafas y fraudes informáticos (-18,2%), rapiñas (-12,3%).

Informe de delitos

El informe presentado por el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior (AECA), Diego Sanjurjo, indica un descenso general de denuncias del 5,3%.

Recordó Sanjurjo que la política de AECA es difundir datos trimestrales y presentar de forma semestral un informe. En este caso la mayoría de los 15 indicadores desde enero a setiembre muestran una baja y otros cinco se mantienen estables.

"Esto habla de una tendencia a la baja que se mantiene en los últimos años, que es, a grandes rasgos, lo que buscamos, más allá de que, por supuesto, nos preocupa la estabilidad de los homicidios", reflexionó.

Señaló que, cerca del 20% de los homicidios ocurridos este año estuvieron relacionados de alguna manera a tráfico de estupefacientes algunos asociados al crimen organizado y otros no.

Cuatro puntos

El informe consta de cuatro puntos: Contra la persona; Violencia Basada en Género (VBG) y Sexuales (DNPG); Contra la propiedad, y Delitos complejos. A su vez, cada punto se divide en otros 15.

Máximos descensos o aumentos en cada punto:

• Contra la persona: Reducción del 6,3% en heridos por armas de fuego.

• Violencia Basada en Género: Reducción del 15,8% en homicidios de mujeres por VBG.

• Contra la propiedad: Reducción del 18,2% en estafas y fraudes informáticos e incremento del 14% en abigeatos.

• Delitos complejos: Reducción del 45,5% de secuestros.

Si se compara el mismo período de nueve meses de 2025 con 2024, el descenso alcanza al 5,3%.