Sociedad Gianina García Troche | Fiscalía | Sebastián Marset

Paraguay

Gianina García Troche se declaró inocente, pero Fiscalía presentó nuevas pruebas en su contra

La defensa de la expareja de Sebastián Marset, Gianina García Troche, entiende que la imputación fiscal es “defectuosa e incongruente” y alega que su clienta colaboró con la Justicia.

Gianina García Troche, ex pareja de Sebastián Marset.

Por Redacción Caras y Caretas

La uruguaya Gianina García Troche, imputada en Paraguay por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el caso A Ultranza Py, prestó declaración indagatoria por primera vez este lunes en la prisión militar de Viñas Cué, ante el fiscal Deny Yoon Pak de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico.

Gianina García Troche negó los cargos y su defensa cuestionó la imputación fiscal

Durante la audiencia -solicitada por su defensa ejercida por los abogados locales Rafael Blanco, Luis Samaniego, Hugo Núñez, Cristian González y Balbino Garcete- la expareja y madre de tres hijos de Sebastián Marset ejerció su derecho a la defensa y negó los cargos por los que se la acusa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Sus abogados cuestionaron la imputación fiscal por considerarla “defectuosa e incongruente” en la descripción de los sucesos y advirtieron que la Fiscalía exhibió dos pruebas nuevas que ellos no conocían.

Sostienen que la acusación no se encuadra en la tipicidad jurídica invocada por fiscal y solicitan cambios en la calificación de los hechos atribuidos a su defendida y la revocatoria de prisión preventiva, pidiendo su arresto domiciliario.

La defensa argumenta que García Troche “colaboró con la Justicia”, al haberse entregado voluntariamente y renunciar a su pedido de asilo en España. La imputada fue extraditada a Paraguay el 21 de mayo de 2025 desde España por el caso A Ultranza Py.

La acusación de la Fiscalía paraguaya

De acuerdo con la imputación de A Ultranza presentada el 22 de febrero de 2022, Gianina García Troche en su carácter de pareja de Sebastián Marset constituyó la sociedad denominada Grupo San Jorge cuyo nombre de fantasía es Total Cars. La empresa fue constituida el 3 de mayo de 2021 con un capital de G. 1.000.000.000.

García habría habilitado una cuenta en Banco Visión empleando un certificado de trabajo aparentemente de contenido falso.

Según la Fiscalía, la imputada habría puesto en circulación en el sistema financiero nacional dinero de origen ilícito proveniente del tráfico internacional de cocaína justificado falsamente como proveniente de actividades lícitas de transporte.

FUENTE: Última Hora

