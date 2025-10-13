Gianina García Troche se declaró inocente, pero Fiscalía presentó nuevas pruebas en su contra

Sostienen que la acusación no se encuadra en la tipicidad jurídica invocada por fiscal y solicitan cambios en la calificación de los hechos atribuidos a su defendida y la revocatoria de prisión preventiva, pidiendo su arresto domiciliario.

La defensa argumenta que García Troche “colaboró con la Justicia”, al haberse entregado voluntariamente y renunciar a su pedido de asilo en España. La imputada fue extraditada a Paraguay el 21 de mayo de 2025 desde España por el caso A Ultranza Py.

La acusación de la Fiscalía paraguaya

De acuerdo con la imputación de A Ultranza presentada el 22 de febrero de 2022, Gianina García Troche en su carácter de pareja de Sebastián Marset constituyó la sociedad denominada Grupo San Jorge cuyo nombre de fantasía es Total Cars. La empresa fue constituida el 3 de mayo de 2021 con un capital de G. 1.000.000.000.

García habría habilitado una cuenta en Banco Visión empleando un certificado de trabajo aparentemente de contenido falso.

Según la Fiscalía, la imputada habría puesto en circulación en el sistema financiero nacional dinero de origen ilícito proveniente del tráfico internacional de cocaína justificado falsamente como proveniente de actividades lícitas de transporte.