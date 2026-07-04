Colombia adentro y quedaron definidos todos los cruces de octavos

Colombia encontró el premio a su insistencia. Suárez fabricó prácticamente toda la acción por la banda derecha con una maniobra individual de gran nivel, ganó la línea de fondo y envió un centro preciso al corazón del área. Allí apareció Arias para conectar la jugada y vencer al arquero ghanés. La selección cafetera transformó su dominio en ventaja y tomó el control del partido.

El elenco colombiano, después del gol, cimentó la superioridad en el campo de juego, aunque no pudo lograr estirar la ventaja mientras Ghana estaba contra las cuerdas.

Sin sufrir

En el segundo tiempo, cuando el equipo ghanés había tomado otra disposición en el juego y había generado más acciones ofensivas, el elenco colombiano logró reaccionar y generar acciones de real peligro. Como por ejemplo aquella en la que, a los 10 minutos, el delantero Luis Díaz anotaba el segundo gol, pero la jugada no subió al marcador por posición adelantada: cuando la empujó a la red, estaba en fuera de juego, un paso más adelante de la línea de la pelota en el momento en que su compañero le daba el pase. Después de eso se vinieron tres minutos que representaron tres jugadas de gol de un lado y del otro. Parecía que la pelota volvería a llegar a las redes; lo que no se sabía era si se iba a estirar la ventaja o a empatar el partido.

El partido ganó en tensión cada vez más. Fue muy de ida y vuelta, y hasta la pausa de hidratación era difícil conocer su destino final, por más que Colombia era el ganador parcial y, además, el dominador en buena parte del campo de juego.

Después de eso se aplacó el intento de Ghana y siempre estuvo más cerca de llegar el segundo gol colombiano. Entró Juanfer Quinteros y aportó claridad y fineza en la creación. Aunque, como se sabe, los partidos con un único gol de diferencia nunca quedan definidos hasta el pitazo final del juez, cosa que sucedió y dio a Colombia, sin sufrir el final, su pase a los octavos de final, en donde ahora deberá enfrentar a la selección de Suiza el martes en Canadá.

Los octavos de final

Los cruces de octavos de final del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá se completaron tras el triunfo de Colombia sobre Ghana en Kansas City, donde se cerraron los dieciseisavos.

Los octavos comenzarán este sábado con el partido entre Canadá y Marruecos a las 14 horas en el estadio Houston de Texas. El ganador de esa llave enfrentará al vencedor de Paraguay-Francia, que jugarán más tarde a las 18 en el estadio Filadelfia de Pensilvania.

Por el mismo lado del cuadro, jugarán Portugal-España el lunes a las 16 en el estadio Dallas de Arlington y Estados Unidos-Bélgica más tarde a las 21 en el estadio Seattle de Washington.

Del otro lado de la llave, aparece el cruce entre Brasil y Noruega, partido que será este domingo a las 17 en Nueva York (Nueva Jersey). El ganador enfrentará al vencedor de México-Inglaterra, encuentro que irá más tarde a las 21 en Ciudad de México.

Del mismo lado restan dos cruces. El ganador de Argentina-Egipto, que será el martes a las 13 en el estadio Atlanta de Georgia, se medirá con el vencedor de Suiza-Colombia, que será más tarde a las 17 en el estadio BC Place de Vancouver.