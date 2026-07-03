Ana Ferraris: "Vamos por las declaraciones juradas"

Uno de los tres proyectos medulares de nuestra administración dijo Ferraris es la lectura en forma aleatoria del 5 % anual de las declaraciones juradas con enfoque de riesgo, permitiendo el análisis patrimonial progresivo de las declaraciones como herramienta de prevención de la corrupción, dijo. El objetivo continuó es cambiar el sistema actual por algo eficiente, funcional al control, e impedir que se sigan acumulando miles de declaraciones juradas. Ferraris sostuvo que el nuevo sistema informático que permitirá los controles aleatorios tiene una dinámica de alertas que al detectar inconsistencias en los documentos, avisa. “Queremos empezar a abrir declaraciones juradas para ver qué encontramos, porque hay miles de declaraciones juradas que están cerradas”, dijo a Caras y Caretas la presidenta de la Jutep, quien indicó que hay unas 200 mil declaraciones juradas que se acumulan sin haberse analizado nunca. No sólo hay que analizar las declaraciones juradas que pertenecen a cargos de confianza, legisladores y ministros, que suman unas 600 aproximadamente, sino que hay otro conjunto de personas como los funcionarios de Aduanas, por ejemplo, que también están obligados a presentarlas. Precisamente dijo Ferraris presentamos tres artículos en la Rendición de Cuentas que tratan de autorizaciones para poner en funcionamiento el nuevo sistema de declaraciones juradas, que se denominará Senda y que consiste en un nuevo sistema informático con cooperación técnica no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ferraris añadió que “se está construyendo un relato contra la Jutep… Encontraron campo fértil asociado con aspectos políticos partidarios de los que estamos lejos”. Con respecto a la asesoría letrada, compuesta de tres abogadas que ingresaron a la Jutep al filo del vencimiento del plazo constitucional para el ingreso a la función pública previo al año electoral, Ferraris dijo que “se le restaron tareas que habían asumido en la administración pasada pero nunca fueron parte del rol de la asesoría letrada. Por ejemplo: las respuestas que debe dar la Jutep ante organismos internacionales, como lo son la ONU Y OEA, claramente compromisos internacionales, las debe dar el directorio del organismo y no la asesoría letrada”.

Por otra parte, ante los recursos de revocación presentados por las abogadas integrantes de Asesoría Letrada sobre distintos aspectos de la vida del organismo entre otros la reglamentación sobre el personal y de las asistencias de los trabajadores de la Jutep, Ferraris dijo a Caras y Caretas que “el abuso de la vía recursiva apunta a obstaculizar cualquier gestión”, al tiempo que subrayó que “hubo que recordar en una reunión que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”. Sin embargo, cuando el directorio de la Jutep, con el voto de Calabria, se apartó del dictamen jurídico de la asesoría letrada vinculado a la denuncia contra el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva al respecto de que el senador dijo que es un chofer experimentado y no respeta los límites de velocidad en las rutas, allí Calabria “no tuvo ningún problema con la mayoría del directorio del organismo. Y ahí se ve la mala fe”, dijo Ferraris, quien precisó que un senador tiene fueros y no puede ser perseguido por sus dichos y en el informe de la asesoría, al respecto del senador Da Silva, no tenía en cuenta la disposición constitucional que establece el artículo 112 de la Constitución de que los senadores y los representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones.

Otro de los proyectos que caracterizará a la administración de la Jutep será la concreción de un Observatorio de la Corrupción en Uruguay, con el apoyo del BID, para el monitoreo y seguimiento de casos de corrupción (judiciales, administrativos, políticos), para la generación y análisis de datos sobre el fenómeno de la corrupción y para el diseño de políticas públicas. Ferraris descartó que pueda desligitimarse a la Jutep para luego, a su vez, también invalidar dictámenes que puedan ser contrarios a los intereses de quienes señalan al organismo. “Nosotros estamos publicando todo, en datos abiertos publicamos resoluciones y actas, es un ejercicio de transparencia como nunca antes se había hecho”. Consultada sobre el rol de la Jutep en los distintos gobiernos, Ferraris respondió: “Desde el período pasado se ha intentado presentar a la Jutep como un instrumento partidista. A manera de ejemplo, en un tuit de Abdala (Pablo) dice que la Jutep está en guerra con el Partido Nacional… nos quieren colocar en un lugar político partidario en el que nosotros no entramos ni vamos a entrar”, sentenció.

Sin veda a directores de la Jutep

La presidenta de la Jutep también respondió que la información contenida en las declaraciones juradas “está protegida por las leyes de secreto bancario, reserva fiscal y protección de datos personales, Ley N.° 18.331, incluso para los directores de la Jutep, pero no existe veda para los directores”. Ferraris agregó que en materia de destrucción de declaraciones juradas, “se constató un atraso significativo: no se realizaban destrucciones desde 2021, acumulándose 19.800 declaraciones en condiciones de ser destruidas por falta de personal. Además, existían 13.000 sujetos obligados a presentar declaración jurada”. En cuanto a su publicación, “la meta anual era de aproximadamente 800 publicaciones, pero en años anteriores no se había alcanzado, acumulándose más de 1.000 declaraciones de 2023 y 2024 sin publicar”. Ferraris dijo a Caras y Caretas que entre los cambios que se implementan está la Declaración Jurada Electrónica Exclusiva: a partir de enero de 2026, todas las declaraciones juradas se presentan exclusivamente en formato electrónico, eliminando definitivamente el soporte papel.