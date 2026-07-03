Este sábado comienzan los octavos de final del Mundial

Este sábado estarán comenzando los octavos de final del Mundial, que tendrá dos encuentros el fin de semana y otros dos el próximo domingo. De esta manera, para el día lunes, tendremos conocimiento de los primeros cruces de cuartos de final del máximo torneo de selecciones.
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A falta del partido entre Colombia y Ghana, que comenzará a las 22:30 de este viernes, repasamos horarios y cruces de octavos de final del Mundial.
Octavos de final del Mundial
Sábado 4 de julio
- 14:00 - Canadá vs Marruecos (Estadio de Houston, Estados Unidos)
- 18:00 - Paraguay vs Francia (Estadio de Filadelfia, Estados Unidos)
Domingo 5 de julio
- 17:00 - Brasil vs Noruega (Estadio de Nueva York, Estados Unidos)
- 21:00 - México vs Inglaterra (Estadio Azteca, México)
Lunes 6 de julio
- 16:00 - Portugal vs España (Estadio de Arlington, Estados Unidos)
- 21:00 - Estados Unidos vs Bélgica (Estadio de Seattle, Estados Unidos)
Martes 7 de julio
- 13:00 - Argentina vs Egipto (Estadio de Atlanta, Estados Unidos)
- 17:00 - Suiza vs Colombia/Ghana (Estadio de Vancouver, Canadá)