Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundial | octavos |

afinando detalles

Este sábado comienzan los octavos de final del Mundial

La instancia de los dieciséis mejore del Mundial comenzará en la jornada de este sábado con dos encuentros y se extenderá hasta el martes.

Este sábado comienzan los octavos de final del Mundial

Este sábado comienzan los octavos de final del Mundial
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Este sábado estarán comenzando los octavos de final del Mundial, que tendrá dos encuentros el fin de semana y otros dos el próximo domingo. De esta manera, para el día lunes, tendremos conocimiento de los primeros cruces de cuartos de final del máximo torneo de selecciones.

A falta del partido entre Colombia y Ghana, que comenzará a las 22:30 de este viernes, repasamos horarios y cruces de octavos de final del Mundial.

Octavos de final del Mundial

Sábado 4 de julio

  • 14:00 - Canadá vs Marruecos (Estadio de Houston, Estados Unidos)
  • 18:00 - Paraguay vs Francia (Estadio de Filadelfia, Estados Unidos)

Domingo 5 de julio

  • 17:00 - Brasil vs Noruega (Estadio de Nueva York, Estados Unidos)
  • 21:00 - México vs Inglaterra (Estadio Azteca, México)

Lunes 6 de julio

  • 16:00 - Portugal vs España (Estadio de Arlington, Estados Unidos)
  • 21:00 - Estados Unidos vs Bélgica (Estadio de Seattle, Estados Unidos)

Martes 7 de julio

  • 13:00 - Argentina vs Egipto (Estadio de Atlanta, Estados Unidos)
  • 17:00 - Suiza vs Colombia/Ghana (Estadio de Vancouver, Canadá)

Temas

Te puede interesar