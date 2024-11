Amanecer de un balotaje agitado

Me entusiasma esta perspectiva, a pesar de que el resultado electoral en su conjunto me deja un cierto resabio agridulce. No por contagiarme del entusiasmo exultante que floreció en los militantes frenteamplistas en los territorios, inducidos por el deseo entusiasta de un avance abrumador en esta primera vuelta, que en algunos devino desaliento subjetivo posterior frente al rigor de lo factual. Si bien reconozco que los márgenes de error de la encuestología pueden ampliarse, parecía poco probable que todas las empresas tuvieran pronósticos más o menos convergentes y todas ellas descartaran un triunfo en primera vuelta. No creía esperable más caudal de votos en el resultado legislativo. Así que no viajé, a pesar de que mis recuerdos navegan hacia los festejos de triunfos frenteamplistas en Montevideo, los que siempre estuvieron entre los momentos más felices de mi vida. Especialmente aquella noche, culminando un día de acompañamiento de compañeros por los circuitos de votación, cuando Pepe Mujica conquistó la presidencia y los brazos fueron miles de abrazos en multitud y las gargantas los cantos que hicimos sonar hasta el amanecer, no ya literario sino literal, por las calles céntricas y la rambla. No puedo menos que alegrarme de la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores, la aproximación a ella en la de Diputados, ni menos aún, ya en términos sustractivos, la exclusión parlamentaria del ultraderechista Manini Ríos y el multiservicial Mieres. Aunque la ensombrece la derrota de la papeleta blanca del Sí, una espina que revive decepciones pretéritas como aquella, también en aquel 2009 de la alegría, con el mismo contraste amargo. Entonces se perdieron los referéndums de la papeleta rosa, derogatorio de la ominosa Ley de Caducidad y la papeleta blanca que incorporaba del voto en el exterior para la diáspora, ambas expresiones aún vigentes de atraso e inescrupulosidad, agravando nuestra deuda con la historia.