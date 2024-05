Finalmente, digamos que no nos sorprendió el “X” (como se dice ahora) que le envió Lula, pero nos emocionó. Mucho. No nos llamó la atención que rápidamente la enfermedad de Pepe fue “el” tema informativo a nivel internacional. Yo mismo tuve el privilegio de recibir mensajes, llamados y expresiones de solidaridad. Desde el presidente del Parlamento Andino en Bogotá a senadores, congresistas, académicos y activistas de ONGs de EEUU.

Pero a su pedido y en su honor, vayamos a lo nuestro.

A medida que avanza la campaña electoral, se va definiendo su perfil propio

Desde antes de que comenzara nos imaginábamos que además de las grandes asambleas, casi que reservadas para actos centrales y con presencia de los precandidatos, la tecnología iba a desplazar mucho al contacto con la gente. Y algo de eso hay, pero no del modo que esperábamos.

No cabe duda de que todos los partidos y sectores de los mismos, todas las fuerzas políticas y movimientos, deben de tener sus expertos en redes sociales. Todo lo que se hace debe replicarse en “X”, TikTok, Instagram, influencers, etc. Sin opinar, por lo menos por ahora, si está bien o no, hay jóvenes para quienes la militancia presencial ya no es una opción. Lleguemos a ellos por estos modernos mecanismos.

Pero la otra cara de la moneda –de esa misma moneda– es la necesidad del contacto directo con la gente. “El Frente Amplio te escucha” fue una experiencia que dejó una impronta muy importante. Marcó un antes y un después. La campaña contra la LUC nos permitió a todos hacer una verdadera “conquista” territorial.

Recuerdo, lo he repetido mucho en esta campaña por las internas, que es además un ensayo de la campaña nacional que se viene, que mi primera recorrida por el interior del país fue cuando tenía 13 años, acompañando a mi padre (candidato entonces al Senado) en 1966. Luego el 71, después del golpe… y el retorno a la democracia.

Nunca, debo decirlo, viví un mano a mano con la gente como el de ahora. Muchas veces llegamos a pequeñas poblaciones más rurales que urbanas. A veces deliberadamente sin mucha propaganda previa, dejando que los vecinos se arrimen sin sentirse acarreados. Se va generando un camino de dos vías. Uno habla, escucha, contesta. Pero, sobre todo, aprende mucho.

Mientras, enfrentamos a un adversario que apela sólo a lo tradicional. Si Sartori es o no candidato. Este ha llegado a decir que es el legislador con más proyectos en esta legislatura (¿importa el número o el contenido?). Un colorado a quien la mayoría de los electores ni siquiera conoce la cara, abrazando un roquero. Robert Silva amenazando a la propia coalición que integra.

Delgado trata de conseguir una mujer que supla a Laura Raffo como compañera de fórmula. Ésta apela a que el Partido se una en torno a la fecha de regreso de Wilson al Uruguay. Yo recuerdo bien la fecha. Vine con él y con él fui preso. Laura, ninguno de los precandidatos blancos venía en aquel barco y Wilson pidió lo contrario que tú: “Que esta no sea una movilización partidaria, convocamos a todas las fuerzas políticas”. Había más banderas del FA que de los propios blancos.

Delgado sigue agraviando al Frente. Cada tres palabras: “La culpa la tiene el Frente”. Llama a un “segundo piso” de gobierno… Menos mal, porque en el 4to estaba Astesiano y en el 11 se reunió Lafluf con Bustillo y Maciel, lo que trajo de la mano la reunión de los tres. El presidente pasó a saludar…

Así avanza la campaña electoral. Sobre todo, territorialmente: en campaña. Hace muy poco inauguramos un comité en un pueblo blanco, muy blanco… De historia blanca… a veces, de miedo a las represalias blancas. Un paisano se nos acercó y nos dijo: “Hubo elecciones en que había hasta cinco comités de los blancos y ninguno del Frente. Hoy éste es el único comité en este pueblo”.

Así viene el avance territorial en el país.

Y los jóvenes aparecen, como emergieron de golpe (aunque yo no creo que haya sido de repente) en las protestas de los campus universitarios americanos. A nuestros jóvenes, los de acá, en esta semana tan especial, el mensaje de Pepe: “A los pibes y las pibas, la vida es hermosa, pero se gasta y se cae… El quid es empezar de vuelta cada vez que uno cae. Si hay bronca, que la transformen en esperanza… Nadie se salva solo”.