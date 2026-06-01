Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes selección uruguaya | actividades | Canelones

Con cupos limitados

La Selección Uruguaya se despide con actividades gratuitas para niños: ¿Cómo participar?

La despedida de la Selección Uruguaya antes del Mundial incluirá dos actividades abiertas y gratuitas para niños en dos localidades.

Selección uruguaya

Selección uruguaya
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Selección Uruguaya se prepara para emprender viaje rumbo al Mundial, pero antes de partir protagonizará dos actividades especiales que prometen convertirse en una experiencia inolvidable para los más pequeños. Se trata de jornadas gratuitas abiertas a niños, aunque con cupos limitados, que permitirán vivir de cerca el ambiente celeste en los días previos a la gran competencia.

La iniciativa se realiza para acercar la selección nacional a las familias y generar un espacio de encuentro con los hinchas más jóvenes. Las actividades se desarrollarán durante la mañana del viernes y del sábado en dos localidades del departamento de Canelones, despertando gran expectativa entre quienes sueñan con acompañar a los futbolistas antes de su viaje mundialista.

Desde la organización señalaron que el acceso será totalmente gratuito, aunque la capacidad será limitada. Pueden acceder a través de AUFTickets.

Una despedida diferente antes del Mundial 2026

El objetivo es que los niños tengan la oportunidad de sentirse parte de la fiesta celeste y acompañar simbólicamente al equipo en la recta final antes del torneo.

La propuesta también busca fortalecer el vínculo entre la selección y las nuevas generaciones de aficionados, promoviendo valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo, la disciplina y el sentido de pertenencia que históricamente han caracterizado al fútbol uruguayo.

Expectativa entre las familias

El anuncio generó interés inmediato entre padres y niños, especialmente por tratarse de actividades gratuitas en un contexto en el que los eventos vinculados a la selección suelen convocar a miles de personas.

Con el Mundial cada vez más cerca, estas jornadas se perfilan como una oportunidad excepcional para que los más jóvenes vivan de cerca la emoción de la despedida de la Celeste. Para muchos, será una ocasión única para compartir la ilusión mundialista y sentirse parte del camino que emprenderá Uruguay en busca de un nuevo capítulo en su historia futbolística.

celeste

Temas

Te puede interesar