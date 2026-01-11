Trajes de baño

En ese itinerario de paulatinas reducciones se recuerda aquel que, siendo una malla enteriza, dejaba libre brazos y piernas, aunque cubría los muslos. Fue todo un avance propio de los años locos. El problema es que era de lana y, mojado, pesaba más de tres kilogramos. El experimento con textiles, del danés Jantzen, creando una tela que se podía estirar, proporcionó la base material que, junto al racionamiento obligado por la guerra, llevó a achicar cada vez más los trajes de baño. Pero el cambio que partió la historia en dos fue la invención del bikini. No sólo partió la historia, también el traje.

Corría el año 1946 y el diseñador francés Louis Réard creó el famoso dos piezas que causó tanto impacto. Para la presentación en sociedad organizó un pase de modelos, pero ninguna de ellas se animaba a salir a la pasarela con tan poca tela sobre el cuerpo. No le quedó más remedio que contratar a una bailarina del Casino de París que no tuvo mayor inconveniente en aceptar la oferta. Se llamaba Micheline Bernardini y fue ella quien bautizó a la prenda. En los preparativos, Réard comentó en voz alta que aún no sabía cómo denominarlo cuando Bernardini contestó: "Señor Réard, su bañador va a ser más explosivo que la bomba de Bikini".

Isla

No son pocos los que aún piensan que se llama bikini por el prefijo bi, que significa dos, en relación a las dos piezas que lo componen. Incluso hay diccionarios que, siguiendo un extraño juego de oposición al supuesto prefijo bi, incluyen monokini, un neologismo que puede definir a la antigua malla entera o a la tanga solitaria de un topless. Lo cierto es que el nombre Bikini remite a una pequeña isla perdida en un remoto atolón del océano Pacífico, a mitad de camino entre Hawái y el norte de Australia, que en esos días se había vuelto famosa por la prueba nuclear que los norteamericanos estaban a punto de realizar.

Bomba

La isla había sido ocupada por los japoneses durante la guerra, quienes huyeron ante el avance norteamericano. Luego de Hiroshima y Nagasaki, y la sospecha de que la URSS también lograba construir su bomba nuclear sin que a Stalin se le moviera un pelo del bigote, el Gobierno yanqui se apresuró a demostrar su superioridad atómica eligiendo un lugar bien lejos de su propio territorio. La bomba se dejaría caer frente a aquella isla de la que se sabía poco y nada costaba desalojar a los habitantes que desde hace miles de años la poblaban.

Un avión dejó caer una bomba con una potencia muy superior a las que habían matado a cientos de miles de japoneses menos de un año antes. Unos soldados pintaron el rostro de Rita Hayworth en la ojiva, asociándola a la pelirroja flameante que había provocado tantas explosiones en la oscuridad de los cines mientras se sacaba un guante en Gilda. A ella, que supo protestar por ese hecho, el gesto le había dolido mucho más que el cachetazo de Glenn Ford.

Marshall

La isla de Bikini forma parte de las Islas Marshall. Las Islas Marshall no tuvieron ningún Plan Marshall que les inyectara divisas a costa de ser una barrera contra el avance del comunismo, como les sucedió a algunos países de Europa occidental. Se llaman Marshall por otro Marshall, un capitán inglés que, a bordo del Scarborough, las divisó en 1788 mientras navegaba entre Australia y la China. Claro que las islas ya tenían nombre y gente que las habitaba.

El atolón está formado por dos cadenas de islas que corren casi paralelas. La cadena del este se llama Ratak Chain, que quiere decir islas de donde nace el sol, y la del oeste, Ralik Chain, islas de donde se pone el sol. Pero la llegada del mariscal de turno no tuvo mejor idea que denominarlas reivindicando la memoria de aquel marino inglés que había pasado una sola vez por allí un siglo y medio antes.

Radioactividad

Entre 1946 y 1958 se explotaron allí decenas de bombas termonucleares. La más potente fue la Bomba H, que ocasionó la precipitación radioactiva más severa que se conoce hasta hoy. La zona fue desalojada pero afectó a personas ya que su radio de expansión fue superior al anunciado. Hoy se sabe que aquello fue deliberado para estudiar los efectos en seres humanos. Los bikinianos desalojados se empeñaron siempre en regresar a su isla y en 1975, los que vivían allí, presentaban una dosis de plutonio muy superior a los límites admisibles.

Las Islas Marshall fueron un protectorado de los EEUU hasta que en 1979 se las admitió como nación libre, tan libre que EEUU mantiene una base militar. En los años noventa volvieron a ser noticia ya que el Gobierno norteamericano decidió utilizar la zona como basurero de desechos tóxicos. Nada nuevo bajo el sol.

También fueron noticia por ser el Estado que votó junto a EEUU a favor de mantener el bloqueo a Cuba en las Naciones Unidas. A veces era el único. Cincuenta años después de haber servido de polígono de pruebas nucleares, los habitantes reclamaron una indemnización por los daños sufridos. Los cultivos siguen estando prohibidos para el consumo humano por la radioactividad y solo se vive del turismo en algún período del año. Lo más atractivo, dicen los agentes de viaje, es su entorno natural.

Memoria

Uno de los feriados nacionales recuerda aquel 1 de marzo de 1954 en que fue lanzada la Bomba H, el día que cambió para siempre la historia de la isla, según dicen los habitantes que aún recuerdan a las víctimas. De las demás explosiones solo se conocen los efectos de una mínima parte.

Ignoro lo que significa bikini en el lenguaje autóctono de esa cultura milenaria pero, sin duda, debe ser más poético que Marshall aunque tal vez no tanto como la poesía de los ondulantes cuerpos femeninos que ayudó a liberar en los años cuarenta. Tal vez sea una revancha del destino para reivindicar un traje de baño inventado miles de años atrás, por vaya a saber quién, en una pequeña isla del Pacífico cuando los rústicos antepasados de los europeos no tenían siquiera la costumbre de bañarse, y no solo en el mar.