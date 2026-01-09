Peñarol prepara una oferta cercana al millón de dólares por Ruiz y cerró a Matías Arezo

Según se supo, el carbonero prepara una oferta cercana al 1.000.000 de dólares para comprar una parte importante de la ficha del jugador y pueda terminar firmando con Peñarol.

El otro jugador que la dirigencia espera cerrar en los próximos días es Nicolás Vallejo. El extremo que jugó en Liverpool la pasada temporada fue adquirido por el Grupo Pachuca y entrena en el club León de México. Sin embargo, en tiendas mirasoles consideran que el futbolista terminará llegando al carbonero a préstamo en este 2026.

Se cerró el tema Arezo

Primero Abel Hernández. Luego Facundo Batista. Ahora, Matías Arezo. Peñarol sigue armando su ataque potente para la temporada 2026 y pese a incógnitas que se trazaron en los últimos días sobre la continuidad del delantero que pertenece a Gremio de Porto Alegre, llegó la definición.

"Está hecho", aseguró el presidente Ignacio Ruglio a Ovación y también dejó en claro que "entre viernes y sábado" se sumará a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros, más allá de estar a "la espera de la autorización".

El propio Diego Aguirre mantuvo un diálogo con el jugador en las últimas horas y finalmente podrá contar con él de cara a una temporada exigente.

El delantero surgido en River Plate llegó al aurinegro para el segundo semestre de 2025 y volvió a dejar muy buenas impresiones al igual que lo había hecho en su primer pasaje por la institución aurinegra.

Luego de iniciar el año en Gremio de Porto Alegre, arribó al mirasol con el que marcó 12 goles en 24 partidos. Uno de ellos fue en el clásico del Torneo Clausura —certamen que terminó ganando— ante Nacional y varios otros en la Copa AUF Uruguay, competencia en la que el aurinegro también se coronó.

Rescindió Martín Campaña

El pasado lunes, sorpresivamente, se cayó el pase de Martín Campaña a Wanderers por molestias con determinadas situaciones de manejo por parte del club con respecto a su llegada.

Desde el Bohemio entienden que al arquero no le cayó bien el video publicado por la institución sobre la “promesa” de que Fernando Muslera se retiraría en Wanderers en 2027.

Con esa situación, Campaña debía presentarse el martes a la pretemporada de Peñarol, con quien tenía contrato hasta el final de este año, pero finalmente eso no sucedió.

El miércoles, Diego Aguirre sorprendió y en la extensa conferencia de prensa que brindó, comunicó: “Sentimos la necesidad de un segundo arquero porque Martín Campaña rescindió su contrato”.

Y este jueves por la noche Peñarol hizo oficial la noticia: “El Club Atlético Peñarol comunica que se llegó a un acuerdo con Martín Campaña para la rescisión de su contrato”.

“El agradecimiento por su profesionalismo y por ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha durante este paso por nuestra Institución. ¡El mayor de los éxitos en tus próximos desafíos, Martín!”, finaliza el comunicado.