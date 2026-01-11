Hacete socio para acceder a este contenido

Domingo trágico

Incendio en edificio de Punta del Este deja como saldo un hombre muerto y un niño internado

De acuerdo a la información oficial, el incendio se originó en el subsuelo del edificio, en el área del sauna, y afectó una superficie aproximada de 10 metros cuadrados.

Por Redacción de Caras y Caretas

Un incendio registrado en la madrugada de este domingo en un edificio de la zona de la parada 8 de Playa Mansa, en Punta del Este, dejó como saldo el fallecimiento de un hombre de 85 años, de nacionalidad canadiense, y un niño de 9 años internado por inhalación de humo.

El hecho ocurrió sobre la hora 00:34, cuando se alertó a los servicios de emergencia por un foco ígneo en un complejo ubicado en la calle Mapocho, identificado como el edificio Palm Beach, de 17 pisos. Varias dotaciones de Bomberos acudieron al lugar, junto a personal policial y servicios médicos.

Mientras los bomberos trabajaban en la extinción del fuego, se informó que el adulto mayor se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Un equipo médico llegó al sitio e intentó reanimarlo, pero finalmente confirmó su fallecimiento, atribuido a un paro cardiorrespiratorio, según datos aportados por la Policía.

En tanto, un niño de 9 años fue asistido por personal de salud y trasladado junto a su padre al Sanatorio Cantegril. El menor fue diagnosticado con inhalación de humo y se encuentra estable.

Incendio se originó en el sauna

De acuerdo a la información oficial, el incendio se originó en el subsuelo del edificio, en el área del sauna, y afectó una superficie aproximada de 10 metros cuadrados. El jefe de Bomberos de Maldonado, Alejandro Moraes, explicó que el foco fue localizado y extinguido rápidamente, aunque la gran concentración de humo se desplazó por las escaleras hasta el piso 17, lo que generó alarma entre los residentes.

Unas 25 personas se autoevacuaron del edificio, mientras que otros habitantes permanecieron en sus apartamentos, evitando exponerse al humo. Algunos de los evacuados recibieron asistencia directa de los bomberos. Una vez controlada la situación, los residentes pudieron regresar a sus hogares sin inconvenientes.

Moraes señaló que la investigación primaria indica que el origen del fuego habría sido un desperfecto eléctrico en el sistema del sauna o en conexiones del área afectada, y se descartó que se tratara de un hecho intencional. Las pericias continúan para determinar con precisión las causas del siniestro.

