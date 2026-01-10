Hacete socio para acceder a este contenido

Fuerte respuesta de Sturla a editorialista de El País por acusaciones de lavado de activos

El cardenal Daniel Sturla negó "rotundamente" el vínculo de la Iglesia Católica con un mecanismo de lavado de activos.

Luego de las recientes afirmaciones del editorialista de El País Francisco Faig, el Cardenal Daniel Sturla escribió en su cuenta de X un texto en el que desmiente categóricamente que la Iglesia Católica o la Fundación Sophia hayan participado en maniobras de lavado de dinero vinculadas al caso "Conexión Ganadera".

Respuesta ante acusaciones "basadas en prejuicios"

El Arzobispo de Montevideo calificó las acusaciones como carentes de fundamento y lamentó el impacto negativo que estas afirmaciones tienen sobre las instituciones educativas involucradas.

"Niego rotundamente que la Fundación haya sido utilizada como un mecanismo de lavado de activos. Acusaciones de ese tenor, basadas en prejuicios y suposiciones, provocan un enorme daño", sentenció el Cardenal.

Sturla subrayó que la Fundación Sophia, que preside desde su creación en 2014, nació con un propósito exclusivamente social y pedagógico: sostener colegios católicos en situaciones críticas para garantizar la continuidad de la educación, especialmente para alumnos de menores recursos, brindando una formación académica y pastoral de calidad.

Contexto de la controversia

La polémica surgió tras una serie de publicaciones en redes sociales donde Francisco Faig señaló supuestos vínculos entre la fundación y la familia Carrasco, implicada en la estafa de Conexión Ganadera. Faig hizo hincapié en el rol de Marcela Carrasco como exdirectora ejecutiva de la Fundación, sugiriendo que la estructura institucional de la Iglesia sirvió para el ingreso de fondos no declarados.

Sin embargo, el Cardenal enfatizó que la labor de la Fundación es transparente y responde a estrictos fines educativos. Las acusaciones de Faig ocurren en un contexto de alta sensibilidad pública, dado que el propio editorialista ha sido identificado como uno de los damnificados por la millonaria estafa de la mencionada empresa ganadera.

