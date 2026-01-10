Fuerte respuesta de Sturla a editorialista de El País por acusaciones de lavado de activos

Sturla subrayó que la Fundación Sophia, que preside desde su creación en 2014, nació con un propósito exclusivamente social y pedagógico: sostener colegios católicos en situaciones críticas para garantizar la continuidad de la educación, especialmente para alumnos de menores recursos, brindando una formación académica y pastoral de calidad.

Contexto de la controversia

La polémica surgió tras una serie de publicaciones en redes sociales donde Francisco Faig señaló supuestos vínculos entre la fundación y la familia Carrasco, implicada en la estafa de Conexión Ganadera. Faig hizo hincapié en el rol de Marcela Carrasco como exdirectora ejecutiva de la Fundación, sugiriendo que la estructura institucional de la Iglesia sirvió para el ingreso de fondos no declarados.

Sin embargo, el Cardenal enfatizó que la labor de la Fundación es transparente y responde a estrictos fines educativos. Las acusaciones de Faig ocurren en un contexto de alta sensibilidad pública, dado que el propio editorialista ha sido identificado como uno de los damnificados por la millonaria estafa de la mencionada empresa ganadera.