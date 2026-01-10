¿Por qué la baja del precio del pollo no llega al consumidor y se amplía la brecha en la cadena avícola?

Baja del precio del pollo

Según informó la gremial, el precio del pollo en planchada registró una baja acumulada de entre 15% y 20% desde fines de noviembre y durante todo diciembre. Sin embargo, esa reducción no tuvo impacto en los valores del mercado minorista, lo que amplió la diferencia entre lo que reciben los productores y lo que pagan los consumidores.

En un comunicado difundido recientemente, CUPRA señaló que esta situación genera inquietud en el sector avícola uruguayo, especialmente en un contexto de presión sobre la rentabilidad y de estabilidad general de precios en la economía. Para la gremial, la falta de traslado de la baja en origen pone en cuestión el funcionamiento de la cadena comercial de la carne aviar.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) citados en el comunicado, los precios al consumo de la carne aviar mostraron un comportamiento dispar durante el mes de diciembre. Mientras que el precio del pollo entero no registró variaciones, los cortes sin hueso evidenciaron una leve baja y los cortes con hueso aumentaron de forma significativa.

Desde CUPRA entienden que esta dinámica profundiza el desfasaje entre los distintos eslabones de la cadena y advierten sobre sus posibles efectos en la sostenibilidad del sector. La gremial remarcó la necesidad de analizar cómo se forman los precios finales y de generar condiciones que permitan una mayor transparencia y equidad en la comercialización del pollo en el mercado interno.