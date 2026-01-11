Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Paola Florio | suelo |

Planificación

Paola Florio (DINOT): "En 2026 se consolidará el ordenamiento territorial como política pública"

Paola Florio señaló que la DINOT se duplicó el presupuesto asignado respecto a períodos anteriores para trabajar en la política pública.

Paola Florio, señaló que la DINOT espera que 2026 sea un año de consolidación del ordenamiento territorial como política pública.

Paola Florio, señaló que la DINOT espera que 2026 "sea un año de consolidación del ordenamiento territorial como política pública.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La titular de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Paola Florio, señaló que la DINOT espera que 2026 "sea un año de consolidación del ordenamiento territorial como política pública, de intercambio con los gobiernos departamentales y de proyección regional del trabajo que Uruguay viene desarrollando en esta materia”.

Acceso al suelo

Florio explicó que la DINOT definió una agenda de trabajo para 2026 que estará centrada en el fortalecimiento de las políticas de planificación, el acceso al suelo urbano, la articulación con los gobiernos departamentales y el desarrollo urbano sostenible.

Según explicó, se duplicó el presupuesto asignado respecto a períodos anteriores, con el fin de “seguir trabajando y contribuyendo en los procesos de intercambio con los gobiernos departamentales para la construcción de sistemas de instrumentos de ordenamiento, tanto a escala departamental como nacional”, señaló.

Uno de los ejes centrales será el acompañamiento técnico a los departamentos. En ese sentido, Florio remarcó que se buscará “trabajar en el apoyo, el seguimiento, pero también en la capacitación de los equipos técnicos departamentales”.

Paola Florio sobre el Plan Quinquenal

En paralelo, la Dirección impulsará políticas públicas vinculadas a la gestión del suelo previstas en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, en articulación con la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano. La directora explicó que el objetivo es avanzar en “mecanismos que permitan una efectiva gestión del acceso al suelo urbano y, por sobre todas las cosas, en la construcción de carteras de tierra capaces de conformar un sistema y que cumplan los objetivos del Plan Quinquenal de Vivienda”.

Otro de los focos del trabajo para 2026 estará vinculado a los instrumentos nacionales de ordenamiento territorial, con énfasis en la adaptación al cambio climático, la incorporación de previsiones asociadas al acceso al suelo y sobre todo, el promover estrategias que permitan definir cuáles van a ser los usos prioritarios del territorio. En ese marco, Florio destacó la continuidad del trabajo asociado a los bordes costeros.

Objetivos de la DINOT

Entre los hitos más relevantes de 2026, Florio mencionó la asunción de Uruguay en la presidencia pro-témpore del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe (Minurvi), lo que según adelantó la directora, “implicará una agenda intensa de trabajo regional”.

“La presidencia pro-témpore nos va a implicar un trabajo importante con los distintos países de América Latina y el Caribe, no solo en vivienda y hábitat, sino también en desarrollo urbano sostenible”, explicó Florio. La agenda regional, dijo, se desarrollará en coordinación con la CEPAL y ONU, con una mirada integral sobre las distintas realidades territoriales de la región.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar