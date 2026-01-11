Paola Florio (DINOT): "En 2026 se consolidará el ordenamiento territorial como política pública"

Uno de los ejes centrales será el acompañamiento técnico a los departamentos. En ese sentido, Florio remarcó que se buscará “trabajar en el apoyo, el seguimiento, pero también en la capacitación de los equipos técnicos departamentales”.

Paola Florio sobre el Plan Quinquenal

En paralelo, la Dirección impulsará políticas públicas vinculadas a la gestión del suelo previstas en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, en articulación con la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano. La directora explicó que el objetivo es avanzar en “mecanismos que permitan una efectiva gestión del acceso al suelo urbano y, por sobre todas las cosas, en la construcción de carteras de tierra capaces de conformar un sistema y que cumplan los objetivos del Plan Quinquenal de Vivienda”.

Otro de los focos del trabajo para 2026 estará vinculado a los instrumentos nacionales de ordenamiento territorial, con énfasis en la adaptación al cambio climático, la incorporación de previsiones asociadas al acceso al suelo y sobre todo, el promover estrategias que permitan definir cuáles van a ser los usos prioritarios del territorio. En ese marco, Florio destacó la continuidad del trabajo asociado a los bordes costeros.

Objetivos de la DINOT

Entre los hitos más relevantes de 2026, Florio mencionó la asunción de Uruguay en la presidencia pro-témpore del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe (Minurvi), lo que según adelantó la directora, “implicará una agenda intensa de trabajo regional”.

“La presidencia pro-témpore nos va a implicar un trabajo importante con los distintos países de América Latina y el Caribe, no solo en vivienda y hábitat, sino también en desarrollo urbano sostenible”, explicó Florio. La agenda regional, dijo, se desarrollará en coordinación con la CEPAL y ONU, con una mirada integral sobre las distintas realidades territoriales de la región.