El segundo piso de Delgado

En esa medida, viendo lo que ha sucedido antes del teleteatro político generado en el Partido Nacional, nos afirmamos en lo que pensábamos desde antes. El lunes, el Directorio del Partido Nacional, donde nadie cree que le queda grande el sillón donde se sentaba Wilson, que yo mismo doné a la colectividad de Oribe, expulsó a Romina. No lo hizo cuando insultó a Lula, ni cuando escupió a una trabajadora municipal, hecho que motivó su primer procesamiento.

Esta es la última perla de un largo collar… la instalación en el 4º piso de la Torre Ejecutiva de un kiosco para vender pasaportes a ciudadanos rusos.

Astesiano abrió una ventanilla en esta oficina de “Uruguay Presidencia”, como se le llama ahora, para traficar influencia. Fue detenido ante el propio presidente y hoy está formalizado y preso.

En el piso 11, a metros, estaba la oficina del presidente, en la oficina del actual asesor de imagen Delgado (antes esta dependía de las condiciones del candidato, ahora de la plata con que pagan métodos de marketing importados). Allí el Sr. Lafluf asesoraba a quienes habrían destruido pruebas para ocultar delitos. Todo en torno al otorgamiento de un pasaporte al narco más buscado de Uruguay en el mundo, que, además, estaba preso en Dubái por ingresar con documento falso de otro país.

El hallazgo costó el cargo a los ministros de Interior y Relaciones Exteriores (MRREE) y al subsecretario del Interior. La subsecretaria de RREE había renunciado ya, sosteniendo, aún ante la Justicia, que su ministro le había inducido a cometer un delito. El excanciller y el exsubsecretario del Interior (Bustillo y Maciel respectivamente) están a la espera de resolución judicial de sus casos. La Embajada en Portugal está acéfala a la espera del pronunciamiento judicial a la espera del fallo sobre Bustillo.

Del 4º y 11º piso de Presidencia a la Fiscalía. Qué mala idea ponerles a las propuestas de Delgado las “Transformaciones del 2º piso”. ¿Lo habrán revisado bien antes?

Cuando uno repasa, aunque más no sea en titulares, los desastres que ha tenido que enfrentar este Gobierno en los últimos meses… además de no haber cumplido ninguno de los objetivos que había propuesto, cada vez hay más pobres y es mayor la participación de niños en dicha franja, el desempleo, las condiciones de vida de la gente, ningún logro en el exterior (pasamos 5 años bajo el anuncio de un TLC con China que no existía). Uno piensa que no pueden ganar. Y cuando, en eso estábamos, irrumpe Romina y el escandalete de radioteatro de los 60… se reafirma en esto. Pero cuidado. ¡Yo lo pienso cada vez que salgo al interior profundo, en un diálogo cara a cara con la gente! Dos peligros nos acechan. Dormimos sobre laureles… Tal, no puedan ganar… Pero vamos a pelearla como si fuera la más difícil de la historia. ¡A dejar todo en la cancha!

Finalmente, cuando pienso cómo me marcan las miradas de tantos hombre y mujeres del interior profundo y de sus áreas rurales… cuando veo que, en esas miradas, se enciende la luz de la esperanza, pienso: “No nos podemos conformar con llegar al gobierno porque pierde el otro”. Tiene que valer la pena ganar. Vamos a salir por ese triunfo, conquistándolo desde abajo.

Para que la gente vuelva a creer, a soñar e imaginarse un Uruguay mejor en el cual vivir. Vamos a hacer que, no sólo nosotros, sino toda la gente sienta que vale la pena ganar.