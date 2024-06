G7: China y el dolor de ya no ser

Macron y Scholz, líderes de las locomotoras de la economía europea y pilares de su sistema institucional, venían de sufrir estruendosas y humillantes derrotas electorales.

En Francia, el Renaissance (Renacimiento) del primero fue más que duplicado en votos por el Rassemblement national (Reagrupamiento Nacional) de la ultraderechista, hipersoberanista y xenófoba Marine Le Pen. Inmediatamente de conocido el resultado electoral, Macron disolvió el Parlamento y convocó a elecciones legislativas para el 30 de junio, donde se deberá elegir el próximo gobierno, que podría quedar en manos del partido anti europeo de Le Pen y su candidato a primer ministro, Jordan Bardella.

El SPD del primer ministro socialdemócrata resultó, por primera vez en la posguerra, la tercera fuerza política de Alemania, superado por el neonazista Alternativa para Alemania, cuyo primer candidato al Parlamento de Estrasburgo defendió a la SS de Hitler en plena campaña electoral.

Otro tanto ocurre en el Reino Unido, donde el próximo 4 de julio se realizarán elecciones generales, las primeras desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea y del reinado de Carlos III. Todos los pronósticos dan como seguro perdedor al Partido Conservador del primer ministro Sunak, y será el opositor Partido Laborista, liderado por Keir Starmer, quien gobernará durante el próximo período legislativo británico.

Por su parte, los primeros de Japón y Canadá tampoco viven tiempos tranquilos. Kishida ha visto caer su popularidad a su mínimo histórico (20 %) y Trudeau se prepara a perder las elecciones del año próximo luego de casi diez años al frente del segundo país más extenso del mundo. "Dejaría con mucho gusto mi loco trabajo”, confesó el líder canadiense.

Por último, y el primero en importancia, la debilidad política de Biden no menos evidente que su debilidad física y mental, que corre detrás de Trump en los sondeos de opinión y es probable que el próximo noviembre deba entregar las llaves de la Casa Blanca a su rival “pluriprocesado”.

1 es más que 6

“Seis patos rengos y un cisne” tituló el Frankfurter Allgemeine Zeitung, confrontando la fortaleza de la “hermana de Italia” y la debilidad de sus seis colegas.

Sin embargo, los temas fundamentales de la agenda de la cumbre se decidieron en la Casa Blanca y no en Palazzo Chigi, sede del Ejecutivo italiano y residencia del “cisne” Meloni.

El G7 se convirtió en G1+6 que para la aritmética es lo mismo, y, en cambio, para Washington su “1” vale más que el “6” de sus socios y muchísimo más que los muchos más de “100” del resto del mundo que se resisten a aceptar la hegemonía de Estados Unidos y bregan por un multilateralismo y la cooperación internacional.

El Air Force One de Biden cruzó el Atlántico con un objetivo excluyente: aislar y hostigar a China. Poco le importó que Meloni, contra la opinión de todos, lograra eliminar de la declaración conjunta de los líderes toda referencia al aborto. El texto aprobado no incluye de forma explícita el compromiso de garantizar el “acceso al aborto seguro y legal” que figuraba en el texto de la anterior cumbre de Hiroshima, y se limita a expresar la voluntad de “promover la salud y los derechos reproductivos para todos, y avanzar en la salud maternal, de los recién nacidos, niños y adolescentes”.

El estadounidense también aceptó a pesar de ser, al igual que el aborto, uno de los temas fundamentales de su campaña electoral que de la declaración final desaparecieran conceptos, también presentes en el vértice anterior, como “la identidad de género” y “orientación sexual”, lo que significa un evidente retroceso a los derechos reivindicados por la comunidad LGTB.

Todo fue negociable. Lo innegociable, lo que no podía faltar en el comunicado final, fueron las 28 menciones a China, para Washington “el único país que tiene la intención de remodelar el orden internacional y, cada vez más, el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo”.

Todos contra China

El comunicado final de Apulia, publicado en el sitio web de la Casa Blanca, a la hora de atacar y amenazar a la República Popular, no se ahorra nada. Los escribas que lo redactaron responsabilizan a China de aspectos que van desde el conflicto de Ucrania a la crisis climática, la seguridad cibernética, la violación de los derechos humanos y las tensiones con Taiwán y el Mar de China Meridional.

Comparado con las cumbres anteriores, es evidente el empeoramiento de las relaciones. Aún reconociendo las diferencias, las principales economías occidentales consideraron a Beijing como un “socio”, un proveedor y un comprador de todo tipo de productos europeos. Como también coincidían en la necesidad de aliarse con China para combatir el cambio climático, la proliferación nuclear, el terrorismo.

En particular, la declaración anuncia represalias en caso de que China no renuncie a su apoyo a Rusia y no corrija su política industrial y comercial.

“El apoyo de China a la base industrial rusa le permite sostener su guerra ilegal en Ucrania. Urgimos a China a acabar con la transferencia de materiales de doble uso, incluidos componentes de armas”, se lee en el texto final que, además, anuncia medidas “contra actores en China y terceros países que respaldan la maquinaria de guerra rusa, incluidas instituciones financieras”.

Los expertos coinciden que la mención de las entidades financieras es especialmente grave. A partir de ahora el G7 amenaza no solo a las empresas que venden productos sensibles a Rusia, sino también a los bancos que facilitan ese comercio.

Desde que en julio pasado un informe de Inteligencia de Estados Unidos denunció que “empresas contratistas militares propiedad del Estado chino enviaron aparatos de navegación, repuestos para aviones de combate y otros bienes”, Beijing lo ha rechazado enfáticamente, afirmando que “China mantiene cooperación económica y comercial normal con países de todo el mundo, incluida Rusia”, y que su cooperación con Rusia “no tiene como blanco a terceros ni está sujeta a interferencia y coerción de terceros”.

En todo caso, el supuesto “doble uso” resultaría insignificante comparado con el “único uso” en armamento militar de las decenas de miles de millones de dólares que Estados Unidos envía a Ucrania e Israel, alimentando los conflictos y alejando la posibilidad de cualquier solución diplomática.

En esta misma dirección el summit decidió también a propuesta de Washington activar un préstamo de 50 mil millones de dólares que se financiará con los rendimientos de los activos congelados de Rusia desde el inicio del conflicto. Según la declaración, el desembolso debería concretarse “para finales de año”. Una fecha que tiene en cuenta que el nuevo presidente de EEUU (¿Trump?) tomará posesión en enero del año próximo.

Otro compromiso incumplido

El otro flanco de la cruzada anti China fue geoeconómico. En este caso el club de los 7 acusó a Beijing de prácticas “que conducen a distorsiones de mercado y a una sobrecapacidad de producción dañina en un creciente número de sectores”.

Según los jefes de gobierno participantes (más la Comisión Europea, miembro de facto), “la posición dominante en varios sectores” de Beijing especialmente los vinculados con la transición ecológica es debida a subsidIos “escondidos” y un “exceso de producción” que permite precios de venta por debajo de los costos de producción de esos bienes.

También en este caso la “mano visible” de Washington deja sus huellas digitales en la redacción de los acuerdos alcanzados.

Un mes atrás la Casa Blanca ya había anunciado una drástica escalada en los aranceles para determinados productos chinos, incluido un impuesto del 100 %, cuatro veces más que hasta ahora, para los vehículos eléctricos. Los expertos calculan que las nuevas medidas afectarán a casi 18.000 millones de dólares de bienes “made in china” desde semiconductores, minerales críticos, hasta placas fotovoltaicas y baterías.

“Esta politización e instrumentalización de las cuestiones económicas y comerciales es un ejemplo típico de manipulación política”, y “contradice el compromiso del presidente [Joe] Biden de no buscar suprimir el desarrollo de China ni de desacoplar y romper las cadenas [de suministro] con China”, fue entonces la respuesta critican del Ministerio de Comercio.

Debemos recordar que la Organización Mundial del Comercio ya había determinado que los aranceles impuestos por la administración del expresidente Donald Trump a China eran “excesivos y violan las leyes internacionales”.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ya se había referido específicamente al exceso de capacidad china y que no tolerarían, como en el pasado, “el impacto en comunidades estadounidenses de oleadas de productos chinos artificialmente baratos”.

Para la responsable de la economía estadounidense sus preocupaciones eran “ampliamente compartidas por nuestros socios en las economías avanzadas y en mercados emergentes”.

Los socios de EEUU “en las economías avanzadas” sí compartieron las “preocupaciones” y, un día antes del comienzo del summit, la Comisión Europea comunicó su intención de imponer un arancel de hasta el 38,1 por ciento a la importación de vehículos eléctricos desde el gigante asiático. Según las autoridades europeas su penetración en el mercado daña a los productores europeos por estar subvencionados.

Sin embargo, los socios en “los mercados emergentes”, alguno de ellos invitados a la cumbre, no manifestaron sentirse afectados en sus relaciones comerciales con China, frustrando uno de los objetivos por los cuales fueron invitados especialmente por los organizadores. Uno de ellos, el presidente Lula da Silva, fue más allá y expresó su conformidad por su alianza estratégica con Beijing (su principal socio comercial desde 2009), y en materia de impuestos y aranceles, no acompañó las medidas del G7 y defendió ante sus homólogos la propuesta de Brasil de imponer un tributo global del 2 % a los supermillonarios.

G7 vs BRICS

48 horas antes de que se inaugurará la cumbre italiana, 4.000 km al este, en Nizhni Nóvgorod, Rusia, se clausuraba la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), la primera con la participación de Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía, desde que fueron aceptados como miembros de pleno derecho en la última cumbre de 2023.

En la ex Gorki a orillas del Volga, y hoy uno de los principales centros político, económico, científico y cultural de Rusia, se dieron cita, además de los 10 países miembros, otros 20 que aspiran serlo, la gran mayoría supuestas víctimas, según EEUU, de las políticas comerciales chinas.

Sin embargo, los participantes acordaron, en flagrante discrepancia con lo resuelto en el G7, reforzar el multilateralismo, el libre comercio sin restricciones, la mejora del sistema de gobernanza global, en particular el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (creados y controlados por las potencias occidentales) con énfasis en el fortalecimiento del papel de los países en desarrollo. Las mismas e idénticas banderas que enarbola China en la arena internacional.

Cuando en marzo de 1973, a petición del entonces secretario del Tesoro estadounidense, George Shultz, se reunieron por primera vez Alemania Occidental, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido; sus economías representaban el 70 % del total mundial.

El BRICS actual, donde ninguno discute el protagonismo político y económico de China, representa más del 45 % de la población del mundo, el 22 % del comercio, el 42 % de la producción y el 36 % del PIB mundial, y superando el 30 % de los países G7 ajustados según paridad del poder adquisitivo.

China y BRICS son la novedad geopolítica y económica del tercer milenio y una alternativa cada vez más importante a la hegemonía que supo ejercer Estados Unidos y el G7, que ya dejaron de ser las economías más poderosas e influyentes del mundo. Lo del título.