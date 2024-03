La propaganda represiva en vísperas de la marcha del "Nunca Más"

Si nos detenemos en aspectos propagandísticos o ideológicos, los ejemplos superan toda capacidad de asombro. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue instruida de la necesidad de garantizar “respeto”, “seriedad” y sobre todo “orden”, razón por la que se le prohibió a sus integrantes la exhibición de tatuajes y las tinturas de cabello de colores llamativos. Solo las mujeres podrán usar aros y esmaltes de uñas, pero únicamente de colores suaves. No así una corbata. Los hombres no podrán usar barba, aunque se les autoriza prolijos y ceñidos bigotes. Quedó suprimido el uniforme binario (disposición 183/24). No tardará en extenderse a la totalidad de las fuerzas represivas. Su candidato a vicepresidente y actual ministro de Defensa ya había aplicado proporcionales exigencias jurásicas para la “seriedad” a las Fuerzas Armadas. El involucramiento no es solo discursivo. La ministra interviene en un video[1] de entrenamiento de perros adiestrados para la represión, simulando ser una manifestante, aunque protegida por un traje contra mordeduras utilizado por los entrenadores. Muchos trabajadores deben someterse al uso de uniformes en sus actividades y en varios casos por razones de seguridad e higiene, pero la intervención sobre el propio cuerpo y apariencia es un acto de la más repugnante, raigambre, intolerante y dictatorial. En más de una ocasión, la ministra me recuerda a la versión femenina del genial personaje creado por Roberto Fontanarrosa, “Boogie el aceitoso”, profesional de la violencia y mercenario al servicio del mejor postor.

La consecuencia práctica se vio esta semana en las dos represiones ejercidas contra los movimientos piqueteros en los puentes de ingreso a la capital. También en protestas por despidos y recortes en la institución del cine nacional. Ya no importó garantizar la circulación vehicular como excusa porque la magnitud de los movilizados fue enorme, sino simplemente impedir la expresión y circulación de los participantes mediante gases, chorros de carros hidrantes, palos, golpes de escudos y detenciones, cerrando de este modo la secuencia de tres pasos que intento fundamentar aquí: normativo, ideológico y fáctico.

Todo hace prever que la movilización del domingo 24M será aún más masiva que lo habitual al sumarse algunos gremios de la CGT, históricamente indiferentes a las luchas cívicas, previsiblemente encabezados por burocracias acomodadas y parasitarias. Personalmente esperaba que, aunque más no fuera por el borgeano efecto de la unión por el espanto, se pudieran superar las viejas divisiones al interior de la organización y resultara un acto unitario. No será el caso. Por un lado, unos más ligados a los partidos de izquierda garantizaron asistencia junto a la demanda de que fueran leídos dos documentos, ya que querían exigir a la CGT un paro inmediato, mientras los otros, más próximos a los organismos históricos como Madres, Abuelas y el kirchnerismo, intentaban consensuar un texto común a todos, algo aparentemente inaceptable para los primeros en su intransigencia antiburocrática. Los primeros, al momento de entregar este artículo a edición, debaten aún si convergen en la misma marcha o realizan otra en distinto horario, diferenciándose. Me trajo a la memoria cuando Voltaire en un contexto de dogmatismos teológicos califica el derecho a la intolerancia como absurdo y bárbaro.

“Peor que el de los tigres que se desgarran para comer, mientras nosotros nos hemos exterminado por unos párrafos”.

[1] https://www.youtube.com/shorts/w8oSaWlUL7M