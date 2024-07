La sucesión

El Senador Carlos Camy no se anduvo con chiquitas y pidió a gritos pasar los antecedentes al Comité de Ética partidario. Tal vez porque no le perdona al intendente Cáram, el portazo que le pegó al guapo Larrañaga, ni bien fue electo intendente por el sector que lideraba, Alianza Nacional, para irse con los entonces diputados Delgado y Lacalle Pou que ya armaban su movida para candidatear al hasta entonces joven diputado de Canelones.

En el correr de la mañana del miércoles, Pablo Cáram mandó una misiva al Directorio del Partido Nacional, pidió disculpas y solicitó que actúe la Comisión de Ética Partidaria. Juana sabe, que el candidato Alvaro Delgado, había cruzado el charco, para cumplir con unos compromisos asumidos previamente, pero pasó el día con el celular en la mano, monitoreando el impacto del caso Cáram. No olvidemos que el intendente de Artigas, es un pívot fuerte del sector Aire Fresco, que sacó más de 10 mil votos en las elecciones internas, más allá de las denuncias y sus visitas a Fiscalía.

En horas de la tarde, el primo del intendente condenado por el delito de fraude, y su sobrina, la ex diputada Valentina Da Silva, presentaron renuncia al Partido Nacional. En la nochecita la Dra. Dos Santos fue condenada por el delito de usurpación de funciones. Lloró ante las cámaras de televisión e insistió en que todo lo había hecho por su gente, por su pueblo…

En la mañana del jueves, al terminar el acto patrio en la Plaza Matriz, el candidato blanco, rápido de reflejos y de afecto corto, le soltó la mano.

Ahora bien, los artiguenses no acaban de sorprenderse. Valentina pretende seguir adelante con el plan de sucesión que tenían armado. Una jugada de pizarrón, a dos bandas, que era ni más ni menos, ella a la intendencia, el tío a hacer campaña electoral y el ex secretario General, Esc. Emiliano Soravilla a la diputación. Todo quedaba en familia.

La suerte, la Carta vigente y los prestigiosos constitucionalistas consultados, fueron meridianamente claros. Ante las condenas acordadas por los Cáram con la Justicia, se aplica lo dispuesto en el artículo 90 numeral 4º y no hay vuelta de hoja, no podrán ejercer cargos públicos.

Juana De la Barra para Caras & Caretas consultó al catedrático Ruben Correa Fleitas sobre la eventualidad de que Valentina dos Santos asuma como intendenta de Artigas, el día viernes, cuando Pablo Cáram presente su renuncia.

El Dr. Correa Fleitas fue claro, y nos explicó. El artículo 267 de la Constitución, nos dice que, para ser intendente, se requieren las mismas cualidades que para ser Senador. El artículo 98 dice que para ser Senador se necesita ciudadanía natural en ejercicio. Y el artículo 80, numeral 4º, esencial en este caso, - afirma Correa Freitas - la Ciudadanía se suspende, por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos, durante el tiempo de la condena.

Juana, que conoce esa máxima que suelen aplicar los abogados para llevar agua para su molino de las dos bibliotecas, lo consultó al Dr. Correa, si sería viable que Valentina dos Santos, adhiriéndose a una posición que la favorezca, asuma el cargo que dejará vacante con su renuncia el intendente de Artigas. La respuesta fue contundente “Valentina dos Santos no pude asumir… y si lo hace, volvería a cometer el delito de usurpación de funciones -y agregó- Con el agravante que ya no sería primaria, con las consecuencias que ello tiene.

Antes de despedirse, el Dr. Correa Fleitas, se refirió a la situación de Pablo Cáram. Dijo que es muy claro que hay una sentencia de condena a prisión que se sustituye por actividad comunitaria. En consecuencia, hay una suspensión de la ciudadanía que impide ejercer cargos públicos y, naturalmente, hacer campaña electoral.

“Cáram no va a poder ni votar”, sentenció.

Juana para arrojar más luz, consultó también al Profesor de Derecho Constitucional Eduardo Lust, sobre el caso de la ex diputada Valentina dos Santos Cáram. Coincide conque quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos, que le aplica el artículo 80º numeral 4º de la Constitución y nos explicó el rol de la Corte Electoral y la efectiva inhibición que procederá una vez que la sede penal de Artigas, a través de su oficina actuaria, oficie a la Corte Electoral la condena que recayó sobre la ex diputada ex blanca.

Si el Juzgado Penal de Artigas, no oficia, nos explicó Lust, existe el antecedente del caso Bejerez (Intendente procesado en los 90 en el departamento de Cerro Largo), que, por ser un caso de notoriedad pública, la sede Penal arachana no ofició y la Corte Electoral le solicitó a la Suprema Corte les comunicara conforme a la normativa de estilo.

Como gusta decir a Juana los blancos siempre dan tela para cortar y notas para escribir. La Historia de los Cáram que han gobernado el departamento de Artigas con manga ancha y con hacienda propia, continuará. La suplente que le sigue en la línea de sucesión es la escribana Elita Volpi quien está siendo indagada en un juicio por estafa y simulación de delitos perpetrado contra una víctima del departamento norteño…