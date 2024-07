Lacalle Pou contradice a su bisabuelo Luis Alberto de Herrera

Nuestro presidente solo se apoyó en las afirmaciones de Corina Machado, quien no tuvo ni el decoro de permitirle a su candidato desarrollar su opinión, le quitó el micrófono y sin aportar una sola prueba, dijo que tenía en su poder, bocas de urna favorables a ella y el 40% de las actas que daban ganador a su apabullado delfín, sin exhibir ni una sola de ellas. Luis Lacalle Pou perdió la oportunidad de mostrarse prudente y ecuánime. No pudo. ASI NO.