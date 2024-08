Uruguay: Ecos del pasado, desafíos del presente

Entre las muchas luces del Frente Amplio (FA) en Uruguay, me detendré, aunque sea fugazmente, en la resultante de su programa de gobierno. Dejaré para otra oportunidad un abordaje más detenido del proceso prácticamente inédito de elaboración, donde miles de plumas escriben al compás de la historia cotidiana, recogiendo experiencias y saberes, contrastando la realidad con los propios valores, objetivos estratégicos y principios, para converger finalmente en más de mil delegados en el mítico estadio, “Palacio Peñarol”, afinando cada enmienda, puliendo hasta la última coma. Un acto que, además de ser ejemplar como demostración de la potencia de la elaboración colectiva frente al autoritarismo personalista de los conocimientos endogámicos y excluyentes y de los liderazgos carismáticos, se convierte en una experiencia sumamente disfrutable, creativa y enriquecedora, además de cohesionante de lazos entre los participantes. Ya consumado, permite a toda la ciudadanía no solo predecir su futuro quinquenal con claridad, evitando las incertidumbres y sorpresas que desataron la caja de Pandora de la coalición derechista con las leyes de urgente consideración, de seguridad social y de medios, además de sus políticas cotidianas de devastación social. No es un mero artificio de marketing político ni un canto de sirena de seducción consignista, sino un verdadero plan de trabajo, cuyos resultados pueden y deben corroborarse a cada paso. Intentaremos sobrevolarlos.