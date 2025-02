40 años de democracia

La noticia de la semana, del mes, del año, de varias décadas… El sábado asumió un nuevo Parlamento electo en noviembre pasado. Un canal de televisión me invitó a un programa (“Desayunos Informales”), yo pensé que se habían equivocado… “No, no, no salí senador, ni siquiera quise ser candidato. Figuré en las listas en último lugar, no para salir, un honor que me hicieron”. Pero no me invitaban como legislador, sino como testigo, junto al Dr. Tabaré Viera, de la sesión de hace 40 años.