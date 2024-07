Esta costumbre de inusual desparpajo se ha incrementado en los últimos meses. Veamos algunas perlas de este largo collar.

“Le solicité que renuncie a la Intendencia de Artigas y que no se presente a candidato a diputado”. Álvaro Delgado.

Pocas horas antes de que la Corte Electoral diera a conocer lo que era obvio (que la condena judicial contra Pablo Caram lo inhabilitaba para continuar ejerciendo la función pública), el candidato presidencial blanco pretendió ser el héroe que ponía las cosas en su lugar, interviniendo para que el intendente renunciara a su cargo.

La verdad es que la Corte Electoral ni siquiera tendría que haber decidido ni comunicado nada, ya que el numeral 4 del artículo 80 de la Constitución no admite dudas: cuando existe “sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena” se suspende la ciudadanía; y por lógica, los derechos políticos para ejercer cargos públicos.

Medio tarde se le ocurrió a Delgado realizar semejante sugerencia, cuando el escándalo estalló el año pasado.

En cuanto a lo votado por los ediles nacionalistas artiguenses, aceptando la renuncia del intendente, es propio de sinvergüenzas. La Corte Electoral ya lo había inhabilitado, por lo que no correspondía aceptar su dimisión; pero, al hacerlo, se aseguraron de que su jefe político reciba un subsidio de más de tres millones de pesos.

“Todo lo que he hecho fue trabajar por mi pueblo, por mi gente”. Valentina Dos Santos Caram.

La diputada blanca renunció a su banca el día anterior a ser condenada, por usurpación de funciones, a seis meses de prisión, pena sustituida por libertad a prueba, con dos meses de tareas comunitarias durante dos horas a la semana. Entre los “favores” que el clan Caram hizo a su pueblo estuvo la repartija de 8 millones de dólares mediante el fraude colosal de las horas extras.

¿Quién se hará cargo ahora de impulsar la acción civil para que los condenados devuelvan a la comuna lo robado? ¿Quién se atreverá en este feudo blanco a exigir a la Justicia la reparación económica a uno de los pueblos más pobres del país? ¿Por qué no he visto a ningún periodista preguntar algo tan simple a Álvaro Delgado? ¿Por qué él, en lugar de esa tontería (pedirle algo que de todos modos tendría que hacer por imperio de la ley), no le dijo: “Pablo, devuelvan ese dinero al pueblo”?

“Entiendo que puedo continuar caminando y recorriendo el departamento con la frente en alto, con la conciencia tranquila, pudiendo mirar a cada uno de ustedes a los ojos. Estoy convencido de que la ciudadanía sabrá valorar mi accionar. Sigo creyendo en el proyecto de Artigas Adelante, el que sigue vigente y vigoroso”. Pablo Caram.

El intendente blanco se aferró a su sillón con uñas y dientes hasta el último segundo y, tras ser condenado, puso estas frases en una carta a la ciudadanía, rematándola pomposamente con las palabras preferidas del Partido Nacional, invitando a todos a “dar vuelta la página, volver y redoblar esfuerzos”.

Caram fue condenado a 14 meses de prisión, pena sustituida por un régimen de libertad a prueba y tareas comunitarias.

“De los hechos que han tratado de engrandecer, no hay un solo hecho de acto de gobierno de corrupción, salvo éste”. Senador Luis Alberto Heber refiriéndose al caso Caram, 22 de julio de 2024.

No da ni para comentarlo…

“A pesar de tantos logros que hemos alcanzado y que han beneficiado a tantos y a tantos uruguayos, hoy nos convoca hablar de este hecho de público conocimiento, que no es más que una nueva operación de desprestigio a nuestro accionar”. “Aquí no se ha violado ninguna ley, no se ha actuado bajo ningún condicionamiento político, ni hemos beneficiado a ningún ciudadano en particular”. Irene Moreira en conferencia de prensa tras su renuncia (léase destitución) al Ministerio de Vivienda.

Las cosas buenas que algún jerarca haya hecho no justifican las malas. Moreira cayó por usar su ministerio para pagar favores políticos. Los partidarios de Caram también recurrieron a esta artimaña barata, mencionando algunas obras para minimizar la gravedad de los casos de corrupción.

Apenas dejó el cargo, Irene Moreira corrió a ocupar su banca en el Senado, quedando así amparada por los fueros parlamentarios. Con respecto a dar una vivienda privilegiando a una cabildante, la senadora ha sido categórica: “Lo volvería a hacer”.

“En Uruguay las instituciones se respetan”. Presidente Luis Lacalle Pou en un foro en Estados Unidos, 2 de noviembre de 2023.

En su país, pocas horas antes de decir tales palabras, se supo que el canciller indicó a la vicecanciller que “perdiera” su celular y que el principal asesor del Gobierno confesó haber destruido un documento público, todo para burlar a la Justicia y al Parlamento.

“Yo no le devuelvo favores a nadie. Insisto: capaz que están acostumbrados a otra cosa... pero, conmigo, duerman sin frazada”. Luis Lacalle Pou. El Observador, 2 de marzo de 2020.

En el libro “El Otro Luis: Crónicas del Desastre” dedico varias páginas a detallar cómo el presidente, usando su poder, devolvió con generosidad extrema los favores recibidos.

“¡Volvieron las carteras al barrio. Ahora podemos salir con carteras. ¡Ahora podemos vivir sin miedo!” Exministro del Interior Luis Alberto Heber, 22 de febrero de 2022.

“¡No nos perdonan el éxito!”, exministro del Interior Luis Alberto Heber en un acto de la lista 71 el 14 de diciembre de 2022.

La gestión de Heber fue un desastre, pero él continúa vociferando lo contrario. Cayó junto al canciller Bustillo en medio del escándalo del pasaporte otorgado a Marset; pero, sobre todo, por su inocultable inoperancia, la que fue expuesta hasta por el sindicato policial de Maldonado.

9.“El discurso de un estadista que pasa raya a los cuatro años y cumplió con lo que dijo: somos más libres”. “Lacalle Pou es un presidente que se hizo y se hace cargo”. Senadora Graciela Bianchi tras el mensaje presidencial del 2 de marzo de 2024.

¿Puede llamarse estadista a quien dirige la administración más corrupta de las que tengamos memoria, que ha incumplido la mayoría de sus promesas electorales y ha fracasado estrepitosamente? La verdad es que hemos retrocedido en casi todos los rubros.

¿Somos más libres? Las presiones a la prensa desde Torre Ejecutiva y los casos de espionaje indican otra cosa. En cuanto a la segunda frase, Luis Lacalle Pou se caracteriza por no hacerse cargo de nada jamás; y justamente por eso, la senadora intenta convencernos de lo contrario.

En algunos casos, de las palabras para distorsionar la realidad pasaron a los hechos. No olvidemos al comisario mayor Fernando Pereira, número 3 de la Jefatura de Policía de Maldonado, condenado, entre varios crímenes, por desestimular denuncias de delitos para que al Gobierno “le dieran las cuentas”. No olvidemos al ex jefe de Policía de Durazno, Richard Marcenal, acusado de “ordenar maquillar el carácter de los delitos para evitar que aumentaran los hurtos y rapiñas”. No olvidemos la misteriosa duplicación de muertes calificadas como dudosas (a partir de 2020) para que bajara la de homicidios. ¡La misma Fiscalía maneja números superiores a los del Gobierno!

A principios de julio, en Rocha, fue hallado en su casa el cadáver de una maestra jubilada. La mujer de 74 años fue encontrada atada, amordazada y calcinada.

Muerte dudosa.

Cerrá y vamos.