El silencio y las historias que no pudieron ser

Hablé días pasados del hallazgo de los restos de Amelia Sanjurjo y del resplandor de aquellos años, es decir, del tiempo vivido y no vivido, de las banderas de luz que los desaparecidos nos dejaron y de las manos renovadas que las alzan y las agitan. Hoy toca hablar de este filme, en el que la familia de Óscar Tassino, desaparecido en julio de 1977, hace el ejercicio del milagro: imagina cómo habría sido su vida si no se la hubiera arrebatado el zarpazo asesino del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar. El corto termina con la frase: “Son 197 las historias que nunca pudieron ser”. Después de ver el filme, y en especial después de la última Marcha, la del 20 de mayo de 2024, me he puesto a pensar que el silencio tiene distintos significados y resonancias. En el cortometraje sobre Óscar Tassino no hay silencio, porque se trata de otra cosa. Su valor reside en asomarse al misterio más enigmático y doloroso que pueda reservarse a los que quedan: pensar en lo que pudo ser y recrear, por lo tanto, esa finalidad o intención teleológica de la que habló Aristóteles: el acto de la semilla cuyo destino de bien y de virtud reside en llegar a ser árbol; o el del hombre y la mujer cuyo destino reside, también, en avanzar y en desplegarse, en comunión con la naturaleza y sin pagar el tributo de sangre de la violencia entronizada. El corto nos invita a formar parte del ámbito doméstico de una familia que ha decidido reunirse en torno a un fuego sagrado, para conjurar una ausencia mayor, una sustracción de vida, un robo de memoria, una fractura del devenir humano cometida por concluyente intención homicida, y lo hace a través de la reconstrucción de los hilos cortados. Lo que viene a nosotros no es silencio, sino el tic tac de un corazón abierto, la calidez de un abrazo, la clarinada de luz que reinstala las cosas en su sitio.