El único cuco es el bloque derechista

No queda claro qué es un bloque político equilibrado, porque el oficialismo, integrado por cinco partidos políticos, no es un ejemplo de equilibrio, ya que todos, con leves matices, son derechistas. Es decir que no hay espacio para la diversidad, como parecía haberlo hace cinco años con la irrupción de Ernesto Talvi, que si bien era un neoliberal puro, se disfrazó de batllista para derrotar al expresidente Julio María Sanguinetti en las elecciones internas del Partido Colorado y para recuperar algunos sufragios de ciudadanos que antes habían votado al Frente Amplio.