Estudiantes de EEUU en revuelta

Nosotros somos hoy los testigos. Ni la prensa, ni el mármol frío de la Puerta de Alcalá en las postrimerías del franquismo… Nosotros. A ver si esta vez además de mirar, aprendemos algo.

Esta vez empezó en Yale… New Haven. Allí donde el Profesor Stepan me invitaba a dar charlas durante mi exilio… Donde conocí al prometedor estudiante Luis Eduardo González. Aquellos patios cargados de recuerdos ayer y hoy de esperanzas. Para sus estudiantes no era lo mismo lo que pasaba en el mundo. No les era indiferente. Comenzaron marchando con carteles, luego desbordando el Campus y finalmente campando en el mismo.

Al cabo de varios días, intervino la policía. Arrestó a decenas de jóvenes (no sabemos cuantos) que condenaban la masacre en Gaza contra el pueblo palestino. Luego de Yale en Yale fue en la Universidad de Nueva York en el barrio “Village” en Manhattan. Luego fue sacudiendo otros campus estadounidenses. En el mismo Nueva York, la protesta se hizo presente en la Universidad de Columbia cancelara las clases presenciales el lunes en respuesta a que los manifestantes instalaron tiendas de campaña en su campus de la ciudad de Nueva York la semana pasada.

En la icónica ciudad neoyorquina se levantó un campamento en Gould Plaza, cerca de la Universidad, poco después del anochecer. Allí también, cientos de manifestantes habían desafiado las advertencias de la universidad de que enfrentarían consecuencias si no abandonaban la plaza.

En los informativos internacionales hemos visto a la Policía derribando tiendas de campaña entre los manifestantes en una escena tensa y a veces caótica. Algunos agentes arrojaron las tiendas de campaña mientras otros forcejearon con los manifestantes.

El Washington Square News (periódico estudiantil) denunció que la Policía de Nueva York anunció mediante un altavoz que los estudiantes estaban siendo arrestados por “alteración del orden público” y por estar bloqueando el tráfico de manera ofensiva. Las acciones policiales en Yale y NYU se produjeron después de unos días tensos en los campus de todo Estados Unidos.

las ideas no se matan

La revuelta llegó al pacífico, al estado de California. La Universidad de los Ángeles (UCLA) y la de San Francisco (UCSF). Parecería que la policía no ha aprendido nada: “Bárbaros, las ideas no se matan”.

Aparentemente -cifras no confirmadas- varios centenares fueron arrestados por el delito de “allanamiento de morada” . La Universidad y su dependiente Barnard College (Facultad) han suspendido ya, decenas de estudiantes involucrados en las protestas. Pero cada uno que va preso o es echado, es sustituido por más… como en los sesenta.

Ojalá no miremos estos acontecimientos con la nostalgia de nuestros años juveniles. Más bien con un compromiso conjunto… En un día tan especial para Uruguay como el de hoy… Recordemos las palabras de Pepe: “A los pibes y las pibas, la vida es hermosa, pero se gasta y se cae… el quid es empezar de vuelta cada vez que uno cae. Si hay bronca, que la transformen en esperanza… Nadie se salva solo”.