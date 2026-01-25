Ideologías, egoísmo y altruismo

Bien. Eso es una patraña, una falsedad o una fantasmada. Uno encuentra gente de izquierda que es una mierda y gente de derecha que es una maravilla. Por lo tanto, claramente la ideología o el voto no definen las conductas.

¿Qué lo define al voto o a la autopercepción ideológica? Difícil precisarlo, pero mucho tiene que ver con los valores que el sujeto ha ido construyendo y lo que no es menor los contextos sociales y familiares en donde se desarrolla o se encuentra.

Los VIBs del MLN

Los valores ideológicos en la izquierda pueden rastrearse en el artiguismo, en los anarquistas y socialistas de principios de siglo XX, aunque ese cuerpo de sensibilidades también se expresa en los partidos fundacionales.

En los años 60 con la carga ideológica de anarquistas, socialistas y comunistas el MLN elaboró algunos documentos y construyó, desde su comportamiento cotidiano, una base de valores que los identificó. Sin ser propietarios únicos de ese pensamiento, los tupamaros se identificaron con una serie de conductas. La solidaridad y el compañerismo, el combate a las actitudes egoístas y mezquinas, fue la versión uruguaya del “hombre nuevo” que proclamara Ernesto “Che” Guevara. Fueron derrotados militarmente. Ya en la cárcel, hubo quienes se afirmaron a la estaca de los principios tupamaros y dieron una “batalla” frente a algunos revisionismos carceleros o reubicaciones ideológicas como el “seispuntismo”.

En ese marco, el ingeniero Jorge Manera Lluberas uno de los fundadores del MLN y luego “rehén” de los militares comenzó a reflexionar desde la soledad sobre lo que luego se denominó “Valores Ideológicos Básicos” (VIBs), un cuerpo filosófico para un sujeto en construcción con objetivo estratégico.

Eso originalmente nace de Manera Lluberas, que se cruza en un cuartel con otro preso, el Ventura “Chamaco” Rébori. No hay nada escrito. Cuando Rébori es devuelto al penal de Libertad, transmite las reflexiones de Manera y eso alimenta una serie de aportes y reflexiones de carácter colectivo. Los VIBs entonces crecen así, de una manera clandestina, porque se escribían en papelitos chicos, con letra chica, hacían “pastillas” elementos pequeños forrados de nylon que se las metían en la boca y las entregaban a otros presos, y así fueron creciendo los VIBs. Incluso salieron de Libertad, fueron a la cárcel de mujeres y hasta el exterior.

En 1989 Manera renuncia al ejecutivo del MLN y vuelve con el VIBs. Dice que encuentra compañeros que no los cumplen. En el 2018, el MLN aprueba un documento y difunde los VIBs.

Los comunistas

En el universo de la izquierda, los comunistas juegan un papel importante a la hora del reconocimiento de los valores arriba señalados. Se guían por la solidaridad y el altruismo, la austeridad y la generosidad. Se reconocen así y se les reconoce así. Sin embargo, si uno quiere, desde la época de Eugenio Gómez (1892-1973), fundador y figura central del Partido Comunista del Uruguay (PCU) durante décadas, la historia cuenta actitudes de Gómez y algunos otros camaradas que contradecían sus principios. Ya bajo la égida de Rodney Arismendi, el PCU retomó la senda del altruismo y el compañerismo, aunque eso convive con conductas contradictorias.

Ahí están los ADN de la izquierda, aunque se reconoce que quedan fuera de esta columna los anarquistas y los socialistas, con similares valores y conductas (y actitudes contradictorias).

Esas potentes definiciones ideológicas y filosóficas conviven dentro de la mujer y el hombre, en relación dialéctica. Lo interesante es cómo esas definiciones operan en los grupos humanos, en contextos determinados por lo social, lo psicológico, lo histórico y lo geográfico, entre otros lugarcitos.

NOTA. 1) Esta reflexión viene a cuento porque el autor de los VIBs en su origen es una persona que acaba de cumplir 96 años y que pronto tendrá su libro, el ingeniero Jorge Manera Lluberas. 2) El tema de la “mezquindad” en la relación entre “compañeros” apareció por estas semanas nuevamente. Daniel Mordecki renunció a la dirección de la Agesic tras acusar a Diego Pastorín director general de Presidencia de la República de “prepotencia, avasallamiento, arbitrariedad y faltas a la ética”. Mordecki afirmó que la conducta de Pastorín “está en las antípodas” de los lineamientos éticos de la fuerza política. Y pidió el Tribunal de Ética del FA para el cuestionado y su renuncia al cargo en Presidencia. Lo interesante es que los valores de principios de siglo XX retomados por los VIBs del MLN, comunistas, socialistas y anarquistas siguen vigentes. 3) En un trabajo difundido por La Diaria, Henry Engler y otros dos universitarios analizan las conductas solidarias y egoístas desde la neurociencia. https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2021/3/cerebro-altruismoegoismo-y-transformacion-social/#Echobox=1616135158