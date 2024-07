"La ceguera es un modo drástico de borrar los espejos"*

Los ciegos como opción

El ensayo de Saramago es una súbita y dolorosa descripción de un mundo de ciegos que tratan de sobrevivir. No ven, pero ven. No tienen un espejo en donde verse. Su oscuridad los rodea. El espejo les devuelve una imagen que no ven. Saramago parece reclamar responsabilidad a los que ven, defender los ojos de la nada, ver por los demás.