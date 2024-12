La "conciencia tranquila" de los corruptos

“Tenemos la conciencia tranquila de haber dejado todo en la cancha. Lo único que no dejamos fue la dignidad y los principios”, afirmó el senador electo y excandidato presidencial por la Coalición Republicana, Álvaro Delgado, con un dejo de amargura tras la contundente derrota padecida el 24 de noviembre. En su primera aparición pública, luego de un silencio sepulcral de casi dos semanas, Delgado no deja de sorprender con sus aseveraciones que solo parecen sintonizar con la necesidad de elevar el ánimo de la militancia blanca, pero no se compadecen con las causas del desenlace electoral.