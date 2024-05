De hecho, esta conferencia no tiene nada que ver con la paz real. La intención principal de sus patrocinadores es revitalizar al comprometido ya "formato de Copenhague", una serie de encuentros auspiciados por el Occidente colectivo para respaldar la fracasada "fórmula de paz" de Zelensky. Como es bien conocido, esta así llamada “iniciativa de paz” ignora completamente la posición rusa y representa una serie de ultimátums formulados a nuestro país. No es otra cosa que una exigencia unilateral a Moscú de rendirse, pagando las reparaciones y retirándose hasta las fronteras existentes en 1991. No prevé ningún acuerdo mutuamente aceptable o compromiso y contradice las propuestas anteriormente expresadas con las mejores intenciones por varios países, inclusive China, Brasil, Estados africanos y árabes. Para todo el mundo en su sano juicio está claro que tales demandas ucranianas y sus patrones y cómplices no pueden servir como base para iniciar unas conversaciones serias.