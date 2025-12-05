Uruguay, el partido único y dos fuertes alas

La reciente aprobación por unanimidad del Presupuesto Nacional, con acuerdos multipartidarios en diversas áreas —aplaudidos por “fachos” y “zurdos”—, es una señal inequívoca de convivencia, “del país por encima de los partidos” y de “cartelización”, una mecánica que lleva a diluirse las fronteras de los bloques. (Así nacen, casi sin aviso, políticas de Estado que tantas veces se reclaman desde influyentes comunicadores).

Conclusión

Es interesante observar que esta lógica política podría ser caracterizada como una suerte de peculiar “partido único” con dos fuertes alas, los neoconservadores y los neoprogresistas. ¿Una nueva excepcionalidad que ofrece el “Uruguay Natural” al mundo? Es para resaltar el papel jugado por el senador Pedro Bordaberry —del ala conservadora—, que hizo esfuerzos para obtener acuerdos con el progresismo (y el progresismo con él). Cada parte avanzó y cada parte cedió. Así fue que ese talante de Bordaberry “arrastró” a los blancos “beligerantes” más proclives a seguir en la “cuchilla” tuitera que a sentirse seducidos por la “cartelización” o el funcionamiento del “partido único”.

NOTA. ¿Qué pasa con la “infantería de izquierda” que le llama “tibio” a Orsi y que, incluso, hay quienes dicen no querer votar más al FA? José Mujica, que tenía espaldas para su pragmatismo, solía decir a sus allegados más íntimos que no le preocupaban los malestares en el costado más de izquierda del FA. “Se calientan, pero después votan al FA”, concluía el fallecido líder. El asunto es si a la izquierda del FA nace una oferta atractiva y con cierta potencia. Y como Mujica ya no está, quizás esa pata a la izquierda sea un experimento posible.