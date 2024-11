Votar para recuperar la pública felicidad

Pueden hacer mucho y hay mucho por hacer. Tengan valor. No se dejen confundir por las recetas que ya sumieron a muchos pueblos en la desgracia. Confíen en la senda de Artigas y nunca olviden aquella canción hermosa de Alfredo Zitarrosa, para que la ley no sea una tela de araña que solo atrapa a los chiquitos y deja indemnes a los poderosos que la atraviesan sin dificultad”. Este mensaje, dirigido a los magistrados uruguayos, pero indirectamente también a nuestro sistema político, que pasó virtualmente inadvertido y no generó reacciones, fue pronunciado por el papa Francisco.