Comisión especial no logra acuerdo para la designación del Comisionado Parlamentario.

En la instancia no se definió una fecha para la próxima sesión de la Asamblea General. La ley establece que la Asamblea es la que tiene la potestad de resolver la designación final.

Postura del FA y preocupación por el monitoreo

La senadora Díaz señaló en rueda de prensa que el no acuerdo abre un proceso de negociación previo a la convocatoria de la Asamblea. En este marco, sostuvo que para el Frente Amplio es una “urgencia” la designación, dado que el cargo está vacante desde octubre y la oficina del Comisionado se encuentra a cargo de una jefatura de despacho.

La legisladora expresó preocupación por dejar la responsabilidad del monitoreo del sistema penitenciario en los trabajadores de la oficina, especialmente en el mes de diciembre, que definió como “un mes muy particular en los contextos de encierro”.

Consultada sobre la situación política en torno al tema, la senadora Díaz comentó que la falta de acuerdo en la designación, sumada a otras situaciones políticas, “habla de un estado de situación de la fragilidad de los liderazgos” y de que la coalición “está dividida”.

Respecto al rol del Comisionado, la senadora desestimó los cuestionamientos sobre su necesidad, indicando que el rol es “fundamental” para las personas privadas de libertad, sus familias, y para garantizar un monitoreo al cumplimiento de las normativas de rehabilitación. Calificó los cuestionamientos al rol del comisionado como “griterios a los que no hay que darles mucha atención porque hablan de un desconocimiento que es circo puro”.