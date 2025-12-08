La fiscalía de Lavado de Activos, dirigida por Enrique Rodríguez, se encuentra a semanas de presentar su acusación formal contra Sara Goldring, la corredora de bolsa imputada por estafar a más de 700 personas. Pese a enfrentar medidas limitativas, su defensa pidió autorización para que la mujer salga del país y viaje a Estados Unidos (EEUU) entre el 18 y el 27 de enero de 2026, justamente donde operaba fondos de inversores a través del banco Jefferies.
Fiscalía no se opone
Sara Goldring estafó a más de 700 personas y ahora pidió permiso para "viajar" a EEUU
