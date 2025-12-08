Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Sara Goldring |

Fiscalía no se opone

Sara Goldring estafó a más de 700 personas y ahora pidió permiso para "viajar" a EEUU

Sara Goldring, imputada por estafa masiva solicita autorización para viajar a EEUU; Fiscalía no se opone si abona una caución de US$ 300.000.

Sara Goldring estafó a más de 700 personas.

Sara Goldring estafó a más de 700 personas.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La solicitud, presentada a comienzos de diciembre, fue remitida a la Fiscalía y deberá resolverse en audiencia. El Ministerio Público no planteó objeciones a la salida de Goldring, siempre que la imputada deposite una caución real de US$ 300.000. Al mismo tiempo, el fiscal se negó a que ese monto se cubra con dinero ya incautado en la causa, por entender que esos fondos están destinados a un eventual decomiso en caso de condena.

Fiscalía no presentará argumentos

Si Goldring cumple con la caución, la Fiscalía no presentará argumentos en contra de su viaje.

La posibilidad de que la imputada salga del país generó malestar entre un grupo de damnificados, que cuestionó públicamente la postura del Ministerio Público. Señalaron una “doble vara” y compararon el caso con el de Ana Iewdiukow, fundadora de Conexión Ganadera, procesada con prisión preventiva por estafa y lavado. Recordaron que en ese expediente se dispuso la cárcel por intentar abrir una cuenta bancaria en el exterior, mientras que Goldring habría intentado retirar US$ 20 millones de cuentas en Estados Unidos, fondos que pertenecían a sus inversores.

Los denunciantes calificaron el eventual viaje como un “paseo” y expresaron preocupación por el riesgo de fuga, mientras la causa se acerca a su etapa decisiva.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar