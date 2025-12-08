Sara Goldring estafó a más de 700 personas y ahora pidió permiso para "viajar" a EEUU

La posibilidad de que la imputada salga del país generó malestar entre un grupo de damnificados, que cuestionó públicamente la postura del Ministerio Público. Señalaron una “doble vara” y compararon el caso con el de Ana Iewdiukow, fundadora de Conexión Ganadera, procesada con prisión preventiva por estafa y lavado. Recordaron que en ese expediente se dispuso la cárcel por intentar abrir una cuenta bancaria en el exterior, mientras que Goldring habría intentado retirar US$ 20 millones de cuentas en Estados Unidos, fondos que pertenecían a sus inversores.

Los denunciantes calificaron el eventual viaje como un “paseo” y expresaron preocupación por el riesgo de fuga, mientras la causa se acerca a su etapa decisiva.