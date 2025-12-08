Gaspar Valverde en gravísimo estado tras sufrir un derrame cerebral

Claudio Sánchez, también compañero de Valverde en Fipo TV, se pronunció en términos similares en la red social Instagram. "No falleció. Está peleando por su vida", expresó el comunicador.

Gaspar Valverde se descompensó el jueves pasado, a horas de haber participado con normalidad de su programa Fuera de lugar (Fipo TV), que conduce junto a Shay Levert, Damián Lescano y Claudio Sánchez.

Luego del programa, el actor se encontraba en su casa acompañado por Sánchez, cuando se sintió mal. Tuvo convulsiones y fue atendido por la emergencia médica y trasladado al Sanatorio Americano, donde fue ingresado al CTI.

El Observador informó por fuentes médicas que Valverde padeció de una hemorragia intracraneal, provocada probablemente por una aneurisma.

Su carrera

Actor, humorista y comunicador, tuvo más de tres décadas de trabajo en televisión, teatro y streaming . Inició su formación en El Circular, donde estudió con Chaty Peláez y Nubel Espino, y debutó en teatro para niños antes de incorporarse a la televisión. Con el correr de los años, participó en ciclos como Maxi Animados, bienes Gananciales, De Igual a Igual, Yo y Tres más, Polémica en el Bar, entre otros.

A lo largo de su carrera, trabajó junto a referentes como Cacho de la Cruz, Omar Gutiérrez, Alberto Sonsol, Jorge Piñeyrúa y Álvaro Navia integrándose a programas de gran llegada popular. Últimamente forma parte del streaming en Fipo TV. En paralelo, tuvo experiencias en cine y continuó vinculada al teatro.