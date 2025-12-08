Paramount ofrece 108.400 millones por Warner Bros, superando la propuesta de Netflix

Posteriormente, el gigante del streaming comunicó un acuerdo preliminar para comprar activos de Warner Bros por 27,75 dólares por acción, es decir, unos 72.000 millones de dólares, con una valoración total de la compañía de 82.700 millones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó más tarde que intervendrá en la decisión sobre permitir o no la compra de Warner Bros por Netflix en aplicación de la legislación antimonopolio.

Paramount sostiene que su propuesta es una alternativa más ventajosa, mientras que la de Netflix implicaría condiciones menos favorables, inciertas, complejas y enrevesadas, sometiendo a los accionistas a un largo proceso regulatorio.

El holding indicó además que, pese a haber presentado seis propuestas en las últimas 12 semanas, Warner Bros. Discovery no las consideró, por lo que ahora Paramount dirigirá su oferta directamente a los accionistas y al consejo de administración de WBD.

Paramount Skydance surge de la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, completada en agosto de 2025, con un volumen de activos de unos 8.000 millones de dólares.