Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Warner |

OFERTA HOSTIL

Paramount ofrece 108.400 millones por Warner Bros, superando la propuesta de Netflix

Trump afirmó que intervendrá en la decisión sobre permitir o no la compra de Warner Bros por Netflix en aplicación de la legislación antimonopolio.

Paramount ofrece 108.400 millones por Warner Bros, superando la propuesta de Netflix

Paramount ofrece 108.400 millones por Warner Bros, superando la propuesta de Netflix
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El conglomerado estadounidense de medios de comunicación Paramount Skydance expresó su disposición a adquirir Warner Bros. Discovery por 108.400 millones de dólares, en condiciones consideradas más ventajosas que la oferta planteada por Netflix, informó la compañía.

"Paramount Skydance Corporation anunció hoy la presentación de una oferta pública para adquirir todas las acciones en circulación de Warner Bros. Discovery (WBD) por 30 dólares por título. La propuesta abarca la totalidad de WBD, incluido el segmento Global Networks", indicó el holding en un comunicado.

Según la empresa, el monto total de la operación ascendería a 108.400 millones de dólares.

A comienzos de diciembre, medios estadounidenses informaron que Warner Bros. Discovery inició negociaciones para vender sus estudios de cine y televisión y la plataforma HBO Max a Netflix.

Posteriormente, el gigante del streaming comunicó un acuerdo preliminar para comprar activos de Warner Bros por 27,75 dólares por acción, es decir, unos 72.000 millones de dólares, con una valoración total de la compañía de 82.700 millones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó más tarde que intervendrá en la decisión sobre permitir o no la compra de Warner Bros por Netflix en aplicación de la legislación antimonopolio.

Paramount sostiene que su propuesta es una alternativa más ventajosa, mientras que la de Netflix implicaría condiciones menos favorables, inciertas, complejas y enrevesadas, sometiendo a los accionistas a un largo proceso regulatorio.

El holding indicó además que, pese a haber presentado seis propuestas en las últimas 12 semanas, Warner Bros. Discovery no las consideró, por lo que ahora Paramount dirigirá su oferta directamente a los accionistas y al consejo de administración de WBD.

Paramount Skydance surge de la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, completada en agosto de 2025, con un volumen de activos de unos 8.000 millones de dólares.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar