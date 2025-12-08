¿Qué está pasando?: investigan masiva mortandad de abejas en 8 departamentos del país

La repentina mortandad de abejas en al menos ocho departamentos del país encendió una alarma sin precedentes en el sector apícola. Entre 10.000 y 12.000 colmenas presentan daños severos y, aunque no todas están perdidas, la magnitud del fenómeno preocupa a especialistas, productores y autoridades.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Las primeras señales surgieron en noviembre, cuando apicultores comenzaron a reportar colmenas despobladas y “colchones” de abejas muertas frente a las piqueras, un síntoma que los técnicos asocian a episodios de intoxicación. La Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola (CHDA) confirmó que los casos se concentraron en zonas agrícolas desde Río Negro hacia el sur.
El organismo conformó un grupo de trabajo Ad Hoc para relevar la situación y elaborar propuestas al Poder Ejecutivo. Aún no existen denuncias oficiales formalizadas, por lo que la CHDA exhorta a los apicultores a registrar cada caso mediante el formulario del MGAP, indispensable para obtener un panorama fiable.
Estudios químicos en laboratorio
En paralelo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de DIGEGRA, habilitó fondos extraordinarios para acelerar estudios químicos en laboratorio y el envío de muestras al exterior. El objetivo es identificar moléculas responsables en plazos más breves y orientar eventuales acciones regulatorias.
La entomóloga y apicultora Estela Santos, quien lidera parte del relevamiento en chacras afectadas, calificó la situación como “muy grave y sin precedentes”. Según explicó, todos los episodios registrados comparten un mismo patrón: colmenas ubicadas en entornos agrícolas donde, en esta época del año, se realizan recambios de cultivos y se aplican herbicidas, insecticidas y curasemillas.
“Los síntomas coinciden con eventos de intoxicación. Más de 11.000 colmenas están afectadas y alrededor de 3.000 ya se perdieron por completo. Esto implica un impacto económico enorme y la pérdida de la producción anual de miel”, detalló la especialista.
Además del perjuicio para los productores, Santos subrayó la dimensión ambiental del episodio. “Las abejas funcionan como un monitor natural. Si ellas están muriendo, millones de otros insectos también pueden estarlo, pero no los estamos viendo”, advirtió.