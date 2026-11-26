El Fondo atribuye esa resistencia a dos amortiguadores. El primero es el ajuste del mercado energético: desvío de suministros, mayor producción en otros países, uso de inventarios y sustitución por otras fuentes. El segundo es el auge de inversión vinculado a la inteligencia artificial, que sostuvo la actividad y el comercio.

El promedio esconde una brecha. A los países les va según su exposición a la guerra en Medio Oriente y su lugar en la cadena tecnológica. Los importadores de energía que están fuera de esa cadena enfrentan el panorama más difícil.

En América Latina el contraste es nítido. México recibe una mejora de tres décimas por su integración en cadenas de suministro ligadas a la inversión en IA. Brasil sufre un recorte, que el FMI asocia a una política monetaria restrictiva y al retiro del apoyo fiscal.

La inflación mundial pasará de 4,1% en 2025 a 4,7% en 2026 y volvería a 4,1% en 2027. Es decir, el año próximo solo se recupera el punto de partida: la desinflación pierde dos años. El motor es la energía. El FMI espera que el petróleo suba casi 41% este año, hasta un promedio de 96 dólares por barril. A eso se suman los alimentos, encarecidos por problemas de transporte, fertilizantes más caros, restricciones a la exportación y clima extremo.

El dato que más debería preocupar a los bancos centrales es la inflación subyacente: 3,9% en 2026 y 3,7% en 2027. Su lenta baja sugiere que el shock no se limita a los precios más volátiles. Por eso el Fondo pide mantener una política monetaria suficientemente restrictiva, evitar efectos de segunda ronda y endurecerla si las presiones persisten.

El repunte previsto para 2027 está condicionado por cuatro riesgos que identifica el informe: una escalada de los conflictos geopolíticos, que, en un contexto de inventarios energéticos reducidos, podría trasladarse más rápidamente a los precios; una revisión de las expectativas sobre la inteligencia artificial, dada la elevada concentración de la inversión tecnológica en pocas empresas, sectores y países; el surgimiento de nuevas tensiones comerciales, que podrían afectar los flujos de comercio e inversión y debilitar el crecimiento mundial; y las vulnerabilidades fiscales de las principales economías avanzadas, caracterizadas por elevados niveles de endeudamiento y crecientes costos de financiamiento. La materialización de cualquiera de estos riesgos podría comprometer la recuperación proyectada.

El escenario adverso del Fondo combina los dos frentes más sensibles. Si materias primas más caras y dudas fiscales llevan a los mercados a revaluar el riesgo soberano, suben las primas por plazo y las expectativas de inflación. En ese caso el crecimiento de 2027 sería sensiblemente menor al proyectado, la inflación bastante mayor, y los emergentes recibirían el contagio. También hay margen al alza: más impulso inversor en IA, ganancias de productividad y una distensión geopolítica y comercial duradera.

Se desprende que según el informe reconstruir el espacio fiscal es urgente. Los colchones se usaron para absorber shocks sucesivos, y hoy conviven deuda elevada y financiamiento más caro. El FMI pide contención del gasto para no sumar presión de demanda y una trayectoria de deuda sostenible de forma duradera.

Para los gobiernos que enfrentan la suba de energía y alimentos, el capítulo 2 ofrece la recomendación más concreta. Conviene dejar actuar las señales de precios y apoyar a los hogares vulnerables con transferencias temporales y focalizadas. Según el Fondo, las medidas que reprimen precios pueden costar entre 3 y 22 veces más recursos fiscales que esas transferencias.

Para América Latina, con tasas de crecimiento proyectadas de 2,3% y 2,5%, el escenario plantea tres desafíos importantes. En primer lugar, el crecimiento económico por sí solo no será suficiente para resolver los desequilibrios fiscales, por lo que la consolidación de las cuentas públicas dependerá fundamentalmente de las decisiones que se adopten en materia de ingresos y gastos. En segundo lugar, el costo del financiamiento constituye uno de los principales canales de transmisión de los riesgos internacionales: un aumento de las tasas de interés de largo plazo en las economías avanzadas encarecería también el endeudamiento de los países de la región. Por último, tan importante como el nivel de inflación será la forma en que los gobiernos respondan a ella, ya que medidas como los subsidios generalizados a la energía podrían comprometer el espacio fiscal que se necesita recuperar. En definitiva, si bien las perspectivas para 2027 apuntan a un mayor crecimiento y una menor inflación, la recuperación se sostiene sobre una base frágil. Con menores reservas fiscales y mayores costos de endeudamiento, los gobiernos disponen de un margen cada vez más reducido para enfrentar nuevos shocks y corregir eventuales errores de política económica.