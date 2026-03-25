Crecimiento a la baja y tensiones al alza

Este escenario no resulta del todo sorpresivo. Diversos analistas ya advertían sobre las restricciones que enfrenta Uruguay en el actual contexto internacional, caracterizado por menor dinamismo, incertidumbre y condiciones menos favorables para economías pequeñas y abiertas. A esto se suma una realidad interna marcada por debilidades estructurales, que dificultan sostener ritmos de crecimiento más elevados.

En este marco, el país enfrenta una tensión compleja: por un lado, la necesidad de ordenar las cuentas fiscales y priorizar el gasto; por otro, una creciente demanda social vinculada a empleo, ingresos y acceso a servicios, que resulta legítima y difícil de postergar. La eventual reprogramación del gasto público, aunque comprensible desde el punto de vista macroeconómico, puede tener impactos en áreas sensibles si no se gestiona con criterios de equidad y eficiencia.

Así, la revisión de las proyecciones de crecimiento para 2026 no solo refleja un ajuste técnico, sino que pone en evidencia los desafíos de fondo que enfrenta Uruguay para dinamizar su economía en un contexto adverso, sin descuidar las necesidades sociales que siguen marcando la agenda.

En este contexto, la revisión a la baja del crecimiento abre interrogantes de fondo sobre el rumbo económico y sus impactos sociales. Si no se logra sostener el crecimiento, si la regla fiscal comienza a tensionarse, si la inflación se desvía de lo previsto y, al mismo tiempo, se plantea la necesidad de reducir el gasto sin margen para crear nuevos impuestos, la pregunta inevitable es: ¿dónde recaen los ajustes?

Las preocupaciones no son solo macroeconómicas. Interpelan directamente a los sectores más vulnerables y a áreas clave del desarrollo social. ¿Qué margen queda para los sectores de menores ingresos, para la educación, para los jubilados a quienes se les prometieron mejoras en futuras rendiciones de cuentas? ¿Cómo se sostienen esas expectativas en un escenario de restricciones crecientes?

Al mismo tiempo, emerge otra discusión pendiente: la distribución de los esfuerzos. ¿Cuándo se abordará el debate sobre las ganancias de sectores como las AFAPs o el sistema bancario? ¿Cuándo el foco de las decisiones económicas pondrá en el centro a la población y no principalmente a las señales hacia el empresariado?

La coyuntura actual no solo exige ajustes técnicos, sino también definiciones políticas. Porque, en definitiva, el modo en que se gestionen estas tensiones definirá quiénes absorben los costos del escenario económico y qué prioridades orientan el desarrollo del país.