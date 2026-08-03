El cantautor argentino Adrián Berra regresa a Montevideo para reencontrarse con el público uruguayo en un concierto que marcará la presentación oficial de Antes de saltar, su nuevo álbum de estudio. La cita será el jueves 6 de agosto, a las 20:00 horas, en la Sala del Museo del Carnaval, ubicada en la Ciudad Vieja.
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Adrián Berra presenta en vivo su nuevo disco "Antes de saltar" en Sala del Museo
El reconocido cantautor argentino ofrecerá un concierto el próximo jueves 6 de agosto en la Sala del Museo del Carnaval, donde presentará oficialmente las canciones de su más reciente trabajo discográfico.