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Cultura y espectáculos Adrián Berra | Sala del Museo |

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Adrián Berra presenta en vivo su nuevo disco "Antes de saltar" en Sala del Museo

El reconocido cantautor argentino ofrecerá un concierto el próximo jueves 6 de agosto en la Sala del Museo del Carnaval, donde presentará oficialmente las canciones de su más reciente trabajo discográfico.

Adrián Berra - Gira 2026

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Por Redacción de Caras y Caretas

El cantautor argentino Adrián Berra regresa a Montevideo para reencontrarse con el público uruguayo en un concierto que marcará la presentación oficial de Antes de saltar, su nuevo álbum de estudio. La cita será el jueves 6 de agosto, a las 20:00 horas, en la Sala del Museo del Carnaval, ubicada en la Ciudad Vieja.

Con una trayectoria consolidada dentro de la canción de autor latinoamericana, Berra ha construido un repertorio caracterizado por letras de fuerte contenido poético, melodías intimistas y una propuesta que combina el folk, el rock y la música popular. Su nuevo trabajo discográfico profundiza esa búsqueda artística, explorando nuevas sonoridades sin perder la identidad que lo ha convertido en una de las voces más reconocidas de la escena independiente argentina.

El espectáculo ofrecerá un recorrido por las composiciones de Antes de saltar, además de incluir algunas de las canciones más representativas de su carrera, en un formato pensado para resaltar la cercanía entre el artista y el público.

Detalles sobre localidades

El evento es apto para todo público. Los niños menores de cinco años podrán ingresar de forma gratuita, mientras que los menores de 15 años deberán asistir acompañados por un adulto responsable.

Las entradas ya se encuentran disponibles. El valor general es de $1.880, con una promoción 2x1 para suscriptores de La Diaria a $980 cada ticket. Además, los clientes de Puntos Soy Santander podrán acceder al beneficio mediante canje directo.

La actuación de Adrián Berra representa una nueva oportunidad para que el público uruguayo disfrute en directo de uno de los referentes actuales de la canción de autor rioplatense.

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