Adrián Berra presenta en vivo su nuevo disco "Antes de saltar" en Sala del Museo

Con una trayectoria consolidada dentro de la canción de autor latinoamericana, Berra ha construido un repertorio caracterizado por letras de fuerte contenido poético, melodías intimistas y una propuesta que combina el folk, el rock y la música popular. Su nuevo trabajo discográfico profundiza esa búsqueda artística, explorando nuevas sonoridades sin perder la identidad que lo ha convertido en una de las voces más reconocidas de la escena independiente argentina.