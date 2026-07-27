Música de la Tierra celebra 15 años con un tributo a la amistad

En esta edición aniversario, la organización invita a reivindicar el valor de los encuentros presenciales. "Volver a encontrarnos" es la consigna elegida para celebrar quince años de un proyecto que, según su directora, Moriana Peyrou, sigue apostando a la cooperación, la cercanía y el cuidado compartido como pilares fundamentales de su identidad.

Además de la programación musical, el público podrá participar de charlas, talleres, clínicas, actividades infantiles, recorrer el tradicional Mercado de la Tierra y disfrutar de una amplia plaza gastronómica con propuestas vinculadas a la producción responsable.

Artistas de toda Latinoamérica para una celebración especial

La programación artística reunirá a referentes de distintos países de la región a lo largo de dos jornadas con dieciséis conciertos.

El sábado actuarán la cantante brasileña Roberta Sá, Malena Muyala junto a Ana Prada, Vitor, Kleiton y Kledir Ramil, Carlos Aguirre con Nicolás Ibarburu, el Dúo Karma, Sara Sabah en Ronda, Cecilia de los Santos junto a Sebastián Macchi y Mamba Percusión con su tradicional "Rueda de la Amistad".

El domingo será el turno de la colombiana Marta Gómez, Fernando Cabrera acompañado por Bolsa de nylon en la rama del árbol, Catherine Vergnes, Mariana Ingold, Edu "Pitudo" Lombardo junto a Pablo "Pinocho" Routin, Encanto al Alma, Coralinas y una nueva presentación de Mamba Percusión.

Las entradas tendrán una primera preventa a través de RedTickets, con cupos limitados debido al aforo del parque. Los menores de 12 años ingresarán sin costo.

A lo largo de quince ediciones, Música de la Tierra ha convocado a más de 400.000 espectadores, involucrado a unas 200 organizaciones y empresas y construido una comunidad de 70.000 suscriptores, confirmando su lugar como uno de los festivales culturales y ambientales más importantes de Uruguay y un espacio donde la música funciona como punto de encuentro para fortalecer los vínculos entre las personas y su entorno.