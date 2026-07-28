Bruno Roth lanza su nuevo disco "Vengo del Sur"

El álbum reúne a un destacado grupo de músicos, entre ellos Roberto Rodino en batería, Ítalo Raimondo en piano y sintetizadores, Gonzalo Socias en bandoneón y sintetizadores, además de Emiliano Pérez Saavedra en guitarras y Vicente Martínez Herrera en bajo. También participan Ainhoa Muñoz con los violines en la canción Corazón y Tefi Crocce en los coros de Salvaje, aportando nuevas texturas sonoras a un repertorio que transita entre la canción de autor y una producción contemporánea.

Los arreglos fueron desarrollados por Roth junto a Pérez Saavedra y Martínez, mientras que el trabajo de cuerdas en Corazón contó con la colaboración de Ainhoa Muñoz y José R. Franco.

Un disco grabado entre Uruguay y España

La realización de Vengo del Sur refleja un proceso creativo desarrollado en distintos escenarios. La mayor parte del material fue registrada en La Z Records, en San José, aunque parte de las grabaciones surgieron durante un retiro artístico en una casa de campo de Santa Lucía, Canelones, donde el equipo encontró un entorno propicio para profundizar la búsqueda sonora del proyecto.

Las voces también fueron registradas en el estudio personal de Bruno Roth en Montevideo, mientras que los violines de Corazón se grabaron en OnTerra Studio, en Leganés (Madrid, España), reforzando el carácter colaborativo de una producción que cruza fronteras sin perder su identidad.

La edición, mezcla y masterización estuvieron a cargo de Vicente "Vicio" Martínez en La Z Records. El universo visual que acompaña el lanzamiento fue desarrollado por Marcelo Mattos en el diseño gráfico, con fotografías de tapa de Rodrigo Asillona y asistencia de Santiago Pérez.

Con Vengo del Sur, Bruno Roth entrega un trabajo que encuentra en la canción un espacio para pensar el origen, el presente y el camino recorrido. Un álbum que propone escuchar el sur no solo como un punto cardinal, sino como una forma de habitar la música y la sensibilidad contemporánea.