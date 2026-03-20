La plataforma Antel TV ofrecerá una cobertura completa del festival, con la transmisión en vivo de los principales espectáculos musicales, así como propuestas simultáneas que amplían la experiencia para los usuarios. La iniciativa se enmarca en la estrategia de Antel de consolidarse como un hub de contenidos digitales.
Cobertura completa
Antel TV transmitirá en vivo el Cosquín Rock
Antel TV transmitirá en vivo el domingo 22 de marzo el festival Cosquín Rock, que se desarrollará en la Rambla de Punta Carretas de Montevideo.