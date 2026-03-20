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Cultura y espectáculos Antel | Cosquín Rock |

Cobertura completa

Antel TV transmitirá en vivo el Cosquín Rock

Antel TV transmitirá en vivo el domingo 22 de marzo el festival Cosquín Rock, que se desarrollará en la Rambla de Punta Carretas de Montevideo.

Cosquín Rock 2026 en Antel TV

Cosquín Rock 2026 en Antel TV

 Foto: Ministerio de Turismo
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Por Redacción de Caras y Caretas

La plataforma Antel TV ofrecerá una cobertura completa del festival, con la transmisión en vivo de los principales espectáculos musicales, así como propuestas simultáneas que amplían la experiencia para los usuarios. La iniciativa se enmarca en la estrategia de Antel de consolidarse como un hub de contenidos digitales.

En el escenario Antel se presentará una destacada lista de artistas, entre los que se encuentran Camila Ferrari, Malapraxxis, Julieta Rada, Abuela Coca, El Kuelgue, La Vela Puerca, YSY A, Divididos, Wos, Ciro y Los Persas, Illya Kuryaki & The Valderramas y El Plan de la Mariposa, conformando una grilla diversa que abarca distintos géneros y estilos musicales.

De forma simultánea, la plataforma también transmitirá los shows de Manu Martínez, La Santa, Camionero, Kapanga, Koino Yokan, Flor Sakeo, Florencia Núñez, Tussiwarriors, Milongas Extremas, Louta y Trotsky Vengarán, ampliando la oferta artística disponible para quienes sigan el evento desde distintos dispositivos.

El acceso a Antel TV estará disponible a través de Antel Box, smart TV, teléfonos celulares con sistemas iOS y Android, y mediante el sitio web oficial, lo que permitirá a los usuarios disfrutar del festival desde múltiples plataformas.

Amplia oferta de conectividad

En paralelo, el evento contará con un importante despliegue de conectividad. Antel instalará dos radiobases móviles con tecnología LTE y 5G, lo que garantizará una mejor experiencia para los asistentes, facilitando la comunicación, el uso de redes sociales y las transacciones electrónicas dentro del predio.

Además, en el stand de la empresa, el público podrá acceder a cargadores de celulares y participar en propuestas interactivas, como juegos digitales con premios instantáneos, entre los que se destacan dispositivos Antel Box.

Con esta propuesta integral, Antel apuesta a potenciar la experiencia del festival tanto para quienes asistan de forma presencial como para quienes lo sigan a distancia.

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