Antel TV transmitirá en vivo el Cosquín Rock

El acceso a Antel TV estará disponible a través de Antel Box, smart TV, teléfonos celulares con sistemas iOS y Android, y mediante el sitio web oficial, lo que permitirá a los usuarios disfrutar del festival desde múltiples plataformas.

Amplia oferta de conectividad

En paralelo, el evento contará con un importante despliegue de conectividad. Antel instalará dos radiobases móviles con tecnología LTE y 5G, lo que garantizará una mejor experiencia para los asistentes, facilitando la comunicación, el uso de redes sociales y las transacciones electrónicas dentro del predio.

Además, en el stand de la empresa, el público podrá acceder a cargadores de celulares y participar en propuestas interactivas, como juegos digitales con premios instantáneos, entre los que se destacan dispositivos Antel Box.

Con esta propuesta integral, Antel apuesta a potenciar la experiencia del festival tanto para quienes asistan de forma presencial como para quienes lo sigan a distancia.