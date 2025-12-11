Hacete socio para acceder a este contenido

Así se vivió la avant premiere de "Emoción a cielo abierto" organizada por Caras y Caretas

La comunidad de Caras y Caretas llenó la sala de GrupoCine para ver el documental "Emoción a cielo abierto" que homenajea los 80 años del Teatro de Verano.

 Meri Parrado
Por Redacción Caras y Caretas

La avant premiere de Emoción a cielo abierto, organizada por Caras y Caretas para su comunidad, reunió este miércoles a una sala repleta en GrupoCine – Torre de los Profesionales. La jornada fue un espacio de encuentro, celebración y reconocimiento al cine nacional, en un cierre de año que reafirmó el vínculo con el público.

Comunidad de Caras y Caretas

La comunidad de Caras y Caretas en la Torre de los Profesionales.

Desde la organización se agradeció especialmente a todas y todos quienes se inscribieron y acompañaron la actividad. Ver la sala completa, compartiendo una película que conecta con la memoria cultural del país, confirmó la fuerza y el crecimiento de la comunidad que respalda cada propuesta.

La comunidad de Caras y Caretas disfrutó de

La comunidad de Caras y Caretas disfrutó de "Emoción a cielo abierto".

Emoción a cielo abierto

El documental, Emoción a cielo abierto, recorre las ocho décadas del Teatro de Verano, uno de los escenarios más emblemáticos de Montevideo. A través de imágenes de archivo y testimonios de figuras de distintos géneros artísticos, la producción reconstruye la historia, la identidad y el legado cultural del espacio que marcó generaciones.

La noche dejó emoción, reflexión y el compromiso de seguir promoviendo instancias para disfrutar del cine uruguayo y de la cultura en comunidad.

