La avant premiere de Emoción a cielo abierto, organizada por Caras y Caretas para su comunidad, reunió este miércoles a una sala repleta en GrupoCine – Torre de los Profesionales. La jornada fue un espacio de encuentro, celebración y reconocimiento al cine nacional, en un cierre de año que reafirmó el vínculo con el público.
Comunidad
Así se vivió la avant premiere de "Emoción a cielo abierto" organizada por Caras y Caretas
La comunidad de Caras y Caretas llenó la sala de GrupoCine para ver el documental "Emoción a cielo abierto" que homenajea los 80 años del Teatro de Verano.