El 29 de mayo será una fecha especial porque La Foca presentará su nuevo trabajo: Submarino

Las imágenes que acompañarán la estética del disco fueron tomadas del ROV SuBastian, gentileza de la expedición Uruguay Sub 200

Será un disco que funcionará al mismo tiempo como descenso y resurrección. Un trabajo que comenzó a tomar forma hace un año y medio, en medio de transformaciones profundas dentro de la banda, y que hoy emerge como una de las obras más sensibles, maduras y emocionalmente intensas de toda su trayectoria.

No es un disco apurado. No es un disco nostálgico. No es un disco que intente parecerse a nada.

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Submarino avanza como aquello que le da nombre: silencioso, profundo, cargado de luces intermitentes en medio de la oscuridad

La Foca entendió algo esencial: después de tantos años, seguir haciendo música no tiene que ver con permanecer, sino con transformarse. Y esa transformación atraviesa todo el álbum. Está en las guitarras expansivas y atmosféricas, en las melodías que parecen construirse desde la memoria y en unas letras que abandonan cualquier exceso para quedarse solamente con lo indispensable.

Cada frase parece escrita después de haber sobrevivido a algo.

Las canciones de Submarino dialogan entre sí como estados emocionales de una misma travesía. La delicadeza melódica de “Las Letras”, “333” y “Resto del Mundo” convive con la tensión post punk y existencial de “La Vida al Revés”. “Aplanadora” y “Suspiro” golpean desde una crudeza contenida, mientras “El Bronce” y la canción que da nombre al disco terminan de consolidar una obra que trabaja sobre climas, pulsos y respiraciones.

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Pero quizás sea “Dos Semanas” el corazón emocional del álbum.

Cantada a dúo junto a Lucía Aguirre, la canción transforma la intimidad en algo colectivo. Habla del amor, del desgaste, de insistir en volver a vivir aun cuando todo parece derrumbarse. El número dos aparece como símbolo permanente: dos voces, dos semanas, dos cuerpos, dos personas intentando reconocerse en medio de las ruinas emocionales.

“Y a mí y a vos nos pasan reviviendo”. La frase se vuelve manifiesto.

Porque Submarino es, en el fondo, un disco sobre eso: revivir. Sobre aprender a reconstruirse cuando ya no quedan demasiadas certezas. Sobre entender que crecer no significa endurecerse, sino aceptar las grietas propias.

Musicalmente, las guitarras ocupan un lugar central. No aparecen como mero acompañamiento: son el paisaje entero. Construyen espacialidad, tensión, movimiento y atmósfera. Hay momentos donde parecen abrir habitaciones nuevas dentro de cada canción y otros donde funcionan como oleaje, empujando lentamente todo hacia adelante.

La producción estuvo a cargo de Andrés “El Zurdo” Ameijenda y la propia banda, en un proceso especialmente significativo para la historia reciente de La Foca. Ameijenda llegó en un momento de cambio profundo dentro del grupo y terminó convirtiéndose en una pieza fundamental en el rearmado artístico y humano de esta nueva etapa, además de asumir la responsabilidad del sonido en vivo.

El disco fue grabado, mezclado y masterizado por Juan Stewart entre Estudio El Árbol y Estudio 0618, en Buenos Aires. Y hay algo profundamente simbólico en esa elección: Stewart está unido a La Foca desde el comienzo. De hecho, el primer disco de la banda, grabado en el año 2000, fue también el primer trabajo profesional del histórico productor e ingeniero argentino. Dos décadas y media después, el vínculo sigue intacto. Y se nota.

Porque Submarino tiene algo muy difícil de lograr: suena contemporáneo sin renunciar a la identidad de la banda. Suena nuevo sin borrar la historia que lo sostiene.

Las colaboraciones terminan de ampliar ese universo emocional. Banin —histórico integrante de Los Planetas y figura clave de la música española independiente— aporta sensibilidad y textura en “Las Letras” y “La Vida al Revés”. Nicolás Kramer, referente absoluto de la escena alternativa argentina, participa en “Submarino” llevando aún más lejos el clima introspectivo del tema.

Y Pedro Dalton aparece en “Aplanadora” como una presencia inevitable: una voz hermana dentro de la historia del rock rioplatense

Nada en este disco parece casual. Ni siquiera su imaginario visual.

El arte de tapa, realizado por Ismael González, dialoga directamente con el concepto de inmersión y profundidad que atraviesa todo el álbum. Además, La Foca estableció un vínculo creativo con el Schmidt Ocean Institute y la expedición científica “Uruguay Sub 200”, cuyas imágenes serán intervenidas y utilizadas en reels, visuales, proyecciones y puestas en vivo de esta nueva etapa.

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La decisión no funciona solamente como un recurso estético. Hay algo profundamente coherente entre la exploración oceánica y el universo emocional de Submarino. Ambos hablan de descender hacia lo desconocido. De iluminar zonas donde casi nunca llega la luz. De entender que la belleza muchas veces habita en las profundidades.

Con más de treinta años de trayectoria, La Foca ocupa un lugar singular dentro de la música uruguaya. Lejos de la ansiedad de época y de cualquier necesidad de pertenecer a una tendencia, la banda construyó una obra marcada por la honestidad emocional, la búsqueda sonora y una sensibilidad que siempre encontró refugio en los márgenes.

En tiempos donde todo parece diseñado para durar segundos, Submarino propone exactamente lo contrario: detenerse, escuchar y hundirse. Hundirse para entender. Hundirse para recordar. Hundirse para volver.

El lanzamiento oficial del disco será el 29 de mayo de 2026 y tendrá su presentación en vivo en julio en Sala Rondeau, donde La Foca llevará estas canciones a escena acompañadas por un universo visual especialmente diseñado para esta nueva etapa.

Nos quedan horas para develar este nuevo universo sonoro y estoy segura que será para escuchar y dejarse atrapar por su universo.