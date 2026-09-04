La música será el puente entre dos culturas con la llegada, por primera vez a Uruguay, de Brasil Letra e Música, un proyecto que propone un encuentro entre la creación artística, la memoria y la integración cultural. El espectáculo se realizará el 17 de setiembre, a las 20 horas, en la Sala Camacuá.
Imperdible encuentro musical
Brasil Letra e Música llega a Uruguay con un concierto de integración cultural
El proyecto reunirá a destacados músicos de Brasil y Uruguay el próximo 17 de setiembre en la Sala Camacuá, en una propuesta que celebra el intercambio artístico y la identidad latinoamericana a través de la canción y la poesía.