Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos música | Sala Camacuá |

Imperdible encuentro musical

Brasil Letra e Música llega a Uruguay con un concierto de integración cultural

El proyecto reunirá a destacados músicos de Brasil y Uruguay el próximo 17 de setiembre en la Sala Camacuá, en una propuesta que celebra el intercambio artístico y la identidad latinoamericana a través de la canción y la poesía.

horizontal
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La música será el puente entre dos culturas con la llegada, por primera vez a Uruguay, de Brasil Letra e Música, un proyecto que propone un encuentro entre la creación artística, la memoria y la integración cultural. El espectáculo se realizará el 17 de setiembre, a las 20 horas, en la Sala Camacuá.

Un diálogo entre Brasil y Uruguay

Con presencia en Porto Alegre, Pelotas y Montevideo, la iniciativa promueve el intercambio entre artistas y públicos de ambos países mediante la música, la composición colaborativa y el registro audiovisual. Más que un concierto, la propuesta busca fortalecer los vínculos culturales latinoamericanos a través de una experiencia que trasciende el escenario.

El repertorio combina composiciones originales de los artistas participantes con nuevas interpretaciones de obras emblemáticas de la música popular brasileña y uruguaya, resaltando la riqueza y diversidad de ambas tradiciones.

Un elenco de referentes y nuevas voces

El espectáculo contará con la participación de Gelson Oliveira, Juliano Barreto, Eduardo Farias, Lucas de Azevedo, Lucas Arruda, Valeria Sattamini, Juliano Juba y Bruno Coelho, figuras que representan distintas generaciones de la escena musical brasileña.

Como invitados especiales se presentarán la cantante Sara Sabah y el reconocido músico uruguayo Hugo Fattoruso, cuya trayectoria refuerza el espíritu de intercambio que inspira el proyecto.

Las entradas están disponibles a través de RedTickets, con un valor anticipado de $600 hasta el 14 de setiembre y $800 del 15 al 17 de setiembre. También habrá promociones 2x1 para socios de la diaria, Club El País y AEBU, según los cupos establecidos.

Temas

Te puede interesar