El Festival Internacional de Circo de Uruguay presenta espectáculos en calle, carpa y teatros

La propuesta también apunta a ampliar la visibilidad y profesionalización de las creaciones nacionales, al tiempo que incorpora instancias de formación para artistas, estudiantes y públicos interesados en las diferentes dimensiones del lenguaje circense.

Cuatro espectáculos destacados en el Teatro Solís

La Sala Zavala Muniz del Teatro Solís será escenario de cuatro propuestas. El 22 y 23 de setiembre llegará “Velar la noche”, de Argentina, un biodrama que combina teatro físico, danza y circo para explorar la herencia familiar y los mandatos transmitidos entre generaciones.

El 24 será el turno de “Propiedad privada. Una farsa sostenida”, también argentina, una pieza que cruza acrobacia aérea, poesía y malabar con una atmósfera de absurdo y tensión.

Desde Uruguay, “De la memoria a la telepatía” se presentará el 25 de setiembre como una conferencia performática de circo expandido que conecta tecnologías ancestrales, poéticas transfronterizas y vínculos entre distintas especies.

Finalmente, el 26 llegará “Capas”, una performance site specific creada e interpretada por mujeres que combina danza aérea, iluminación y lenguaje audiovisual para reflexionar sobre el cuerpo, el despojo y la posibilidad de construir espacios colectivos.

Las entradas para los espectáculos en Teatro Solís están a la venta en Tickantel. Hay beneficios para comunidad La Diaria y abonos con descuentos.