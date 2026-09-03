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Cultura y espectáculos FIC | Circo | festival

7ª edición

El Festival Internacional de Circo de Uruguay presenta espectáculos en calle, carpa y teatros

El FIC Uruguay reunirá a 15 compañías (nacionales e internacionales) entre el 17 y el 27 de setiembre.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Festival Internacional de Circo de Uruguay (FIC Uruguay) celebrará su séptima edición del 17 al 27 de setiembre con una programación que reunirá a cinco compañías nacionales y diez internacionales. Espectáculos, talleres y residencias ocuparán carpas, teatros, centros culturales y espacios públicos de Montevideo, con propuestas de acceso libre, a la gorra y entradas a precios populares.

La programación llegará al Centro Cultural Terminal Goes, Sala Lazaroff, Centro Cultural Artesano, Espacio Feminista Las Pioneras, Parque Capurro, la carpa de circo de El Picadero, Teatro Politeama y Teatro Solís.

Un festival que apuesta a descentralizar el circo

Organizado por la Asociación Civil Circo El Picadero, el FIC Uruguay busca fortalecer al circo como disciplina artística en Uruguay y la región, promoviendo la circulación de espectáculos y el intercambio entre artistas y compañías de distintos países.

La propuesta también apunta a ampliar la visibilidad y profesionalización de las creaciones nacionales, al tiempo que incorpora instancias de formación para artistas, estudiantes y públicos interesados en las diferentes dimensiones del lenguaje circense.

Cuatro espectáculos destacados en el Teatro Solís

La Sala Zavala Muniz del Teatro Solís será escenario de cuatro propuestas. El 22 y 23 de setiembre llegará “Velar la noche”, de Argentina, un biodrama que combina teatro físico, danza y circo para explorar la herencia familiar y los mandatos transmitidos entre generaciones.

El 24 será el turno de “Propiedad privada. Una farsa sostenida”, también argentina, una pieza que cruza acrobacia aérea, poesía y malabar con una atmósfera de absurdo y tensión.

Desde Uruguay, “De la memoria a la telepatía” se presentará el 25 de setiembre como una conferencia performática de circo expandido que conecta tecnologías ancestrales, poéticas transfronterizas y vínculos entre distintas especies.

Finalmente, el 26 llegará “Capas”, una performance site specific creada e interpretada por mujeres que combina danza aérea, iluminación y lenguaje audiovisual para reflexionar sobre el cuerpo, el despojo y la posibilidad de construir espacios colectivos.

Las entradas para los espectáculos en Teatro Solís están a la venta en Tickantel. Hay beneficios para comunidad La Diaria y abonos con descuentos.

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