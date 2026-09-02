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Cultura y espectáculos fainá | personas | cultura

Festival gastronómico

Más de 2.000 personas celebraron el Día del Auténtico Fainá

Con propuestas culinarias, música en vivo y actividades culturales, el MUMI fue escenario de una multitudinaria jornada que reafirmó el valor del fainá como uno de los grandes símbolos de la identidad gastronómica uruguaya.

Día del Auténtico Fainá convocó a más de 2000 personas

Día del Auténtico Fainá convocó a más de 2000 personas
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Museo de la Movilidad y las Identidades (MUMI) fue el punto de encuentro para más de 2.000 personas que participaron de una nueva edición del Día del Auténtico Fainá, una celebración organizada por Molino Guido que puso en valor la historia, la versatilidad y la vigencia de este clásico de la gastronomía nacional.

Con entrada libre y gratuita, el evento reunió a familias, grupos de amigos y amantes de la buena cocina en una propuesta que combinó gastronomía, cultura y entretenimiento. Durante la jornada, el público pudo degustar diferentes versiones del tradicional fainá elaboradas por Fainá & Co., Fundamento, Las Tejas, Pizza Pi, Rodelú y Viejo Pancho. Como novedad, Molino Guido presentó un original fainá dulce que despertó la curiosidad y el interés de los asistentes.

Uno de los momentos destacados fue la edición especial del Fainá Tour, una experiencia desarrollada junto a Peatonal Tours. Un grupo de 25 participantes recorrió distintos espacios del predio para conocer la historia del molino y la evolución del fainá como parte del patrimonio gastronómico uruguayo. La actividad contó con la participación de Fabrizzio Nocelli Mariño, gerente comercial de Molino Guido, y Hernán Christoph, de Fundamento, e incluyó una degustación exclusiva y obsequios para los asistentes.

Música, cultura y patrimonio en una celebración con identidad uruguaya

Además de la propuesta gastronómica, la música fue protagonista durante toda la jornada con las presentaciones de Jazz a la Calle, La Mesa de los Discos, Rueda de Candombe y Hasta el Piso o Nada, que acompañaron el ambiente festivo.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Rubén Rada realizado por Rueda de Candombe y La Mesa de los Discos. El público respondió cantando y bailando las canciones del artista, en un reconocimiento colectivo a una de las figuras más representativas de la música y la cultura nacional.

"La convocatoria superó ampliamente nuestras expectativas. Que más de 2.000 personas se reunieran para celebrar un producto tan nuestro confirma que el fainá ocupa un lugar muy especial en la cultura uruguaya", destacó Fabrizzio Nocelli Mariño.

Celebrado cada 27 de agosto, el Día del Auténtico Fainá fue declarado en 2009 de Interés Municipal por la Intendencia de Montevideo y reconocido como parte de la Diversidad Cultural del Patrimonio Histórico de la Nación. Posteriormente, también fue declarado de Interés Nacional por el Poder Ejecutivo, en reconocimiento a su aporte como patrimonio cultural inmaterial.

La masiva convocatoria de esta edición volvió a demostrar que el fainá trasciende lo gastronómico para consolidarse como un símbolo de identidad, tradición y encuentro para los uruguayos.

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