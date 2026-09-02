Más de 2.000 personas celebraron el Día del Auténtico Fainá

Música, cultura y patrimonio en una celebración con identidad uruguaya

Además de la propuesta gastronómica, la música fue protagonista durante toda la jornada con las presentaciones de Jazz a la Calle, La Mesa de los Discos, Rueda de Candombe y Hasta el Piso o Nada, que acompañaron el ambiente festivo.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Rubén Rada realizado por Rueda de Candombe y La Mesa de los Discos. El público respondió cantando y bailando las canciones del artista, en un reconocimiento colectivo a una de las figuras más representativas de la música y la cultura nacional.

"La convocatoria superó ampliamente nuestras expectativas. Que más de 2.000 personas se reunieran para celebrar un producto tan nuestro confirma que el fainá ocupa un lugar muy especial en la cultura uruguaya", destacó Fabrizzio Nocelli Mariño.

Celebrado cada 27 de agosto, el Día del Auténtico Fainá fue declarado en 2009 de Interés Municipal por la Intendencia de Montevideo y reconocido como parte de la Diversidad Cultural del Patrimonio Histórico de la Nación. Posteriormente, también fue declarado de Interés Nacional por el Poder Ejecutivo, en reconocimiento a su aporte como patrimonio cultural inmaterial.

La masiva convocatoria de esta edición volvió a demostrar que el fainá trasciende lo gastronómico para consolidarse como un símbolo de identidad, tradición y encuentro para los uruguayos.