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Cultura y espectáculos obra | drama | teatro

Estreno teatral

Cámara Hamlet: ¿puede el teatro resistir el avance de la inteligencia artificial?

La nueva obra de Marcel Sawchik Monegal se estrena el viernes 25 de setiembre en la Sala ESNADE y propone un drama distópico sobre los límites éticos, filosóficos y artísticos de la relación entre un actor y una IA.

Cámara Hamlet

Cámara Hamlet
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Por Redacción de Caras y Caretas

En un tiempo marcado por el avance acelerado de la inteligencia artificial sobre distintas áreas de la creación, Cámara Hamlet lleva esa discusión al escenario y se pregunta qué lugar ocupa el teatro frente a las nuevas tecnologías. La obra, escrita por Marcel Sawchik Monegal, se estrenará el viernes 25 de setiembre, a las 21 horas, en la Sala ESNADE, ubicada en José Enrique Rodó 1712.

La propuesta parte de una experiencia de ficción: una corporación virtual impulsa un proyecto experimental para montar una versión unipersonal de Hamlet. El desafío consiste en que el intérprete sea dirigido exclusivamente por una inteligencia artificial antropomórfica durante el proceso creativo.

A partir de esa premisa, la obra explora el vínculo que se establece entre el actor y la IA en los días previos al estreno, en un ensayo atravesado por tensiones, conflictos y debates sobre la ética, la estética y la naturaleza misma de la creación artística.

El convivio teatral frente a la tecnología

Cámara Hamlet pone en el centro una pregunta que atraviesa buena parte de las discusiones culturales contemporáneas: ¿puede una inteligencia artificial reemplazar la experiencia humana sobre un escenario?

El espectáculo propone pensar al teatro como uno de los últimos espacios donde la presencia física y el encuentro irrepetible entre artistas y público continúan siendo fundamentales. Esa condición de convivio, propia de cada función, aparece como un posible territorio de resistencia frente a la creciente automatización de los procesos creativos.

Un drama distópico de 80 minutos

La obra cuenta con las actuaciones de Adriana Ardoguein y Dylan Cortés. La dramaturgia está a cargo de Marcel Sawchik Monegal, quien comparte la dirección general con Natalia Agosín.

El equipo técnico incluye a César Balmacea, Alejandro Fleitas, Lorenna Espósito y Miriam Pellegrinetti, entre otros. El espectáculo, de 80 minutos de duración, cuenta con el apoyo de COFONTE y tendrá funciones todos los viernes a las 21 horas.

Las localidades tienen un valor de $600, con beneficios 2x1 para socios de SUA, Socio Espectacular y La Diaria.

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