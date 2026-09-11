En un tiempo marcado por el avance acelerado de la inteligencia artificial sobre distintas áreas de la creación, Cámara Hamlet lleva esa discusión al escenario y se pregunta qué lugar ocupa el teatro frente a las nuevas tecnologías. La obra, escrita por Marcel Sawchik Monegal, se estrenará el viernes 25 de setiembre, a las 21 horas, en la Sala ESNADE, ubicada en José Enrique Rodó 1712.
Estreno teatral
Cámara Hamlet: ¿puede el teatro resistir el avance de la inteligencia artificial?
La nueva obra de Marcel Sawchik Monegal se estrena el viernes 25 de setiembre en la Sala ESNADE y propone un drama distópico sobre los límites éticos, filosóficos y artísticos de la relación entre un actor y una IA.